Мики Ђуричић доживио удес

Вечерас је на ауто-путу код Велике Плане дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовала екипа емисије "48 сати свадба", заједно са познатим ријалити учесником и водитељем поменуте емисије Микијем Ђуричићем.
Екипа Информера нашла се на лицу места саобраћајне незгоде, а на сву срећу, и поред видљивих оштећења на возилима, нема повријеђених.
