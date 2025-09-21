Logo

Мики Ђуричић доживио удес

Информер

21.09.2025

21:31

Мики Ђуричић доживио удес
Фото: YouTube/Zadruga Official

Вечерас је на ауто-путу код Велике Плане дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовала екипа емисије "48 сати свадба", заједно са познатим ријалити учесником и водитељем поменуте емисије Микијем Ђуричићем.

Екипа Информера нашла се на лицу места саобраћајне незгоде, а на сву срећу, и поред видљивих оштећења на возилима, нема повријеђених.

Полиција Србија

Србија

Мајку са д‌јететом (3) ударио аутом: Жена преминула, возач побјегао

Saobraćajna nezgoda

Miki Đuričić

