Детаљи хапшења: Овако изгледа осумњичени за убиство код Обреновца - ФОТО

15.09.2025

17:52

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници МУП-а у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб, Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили С.П. (37) који се сумњичи да је данас колима усмртио мушкарца (45), након чега је побјегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у околини Обреновца.

''Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб, Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили су С.П. (37) који се сумњичи да је данас колима усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца, након чега је побјегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у околини Обреновца.

Полиција га је убрзо ухапсила у месту Црвена Јабука у кукурузишту, у околини Уба.

Осумњичени се доводи у службене просторије полиције и наставља се даљи рад на утврђивању свих околнолности и чињеница овог догађаја”, изјавио је министар Дачић, пише Телеграф.

Ухапшени С.П. (37) из Обреновца
