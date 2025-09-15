Детаљи хапшења: Овако изгледа осумњичени за убиство код Обреновца - ФОТО

15.09.2025
17:52
Коментари:0
Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници МУП-а у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб, Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили С.П. (37) који се сумњичи да је данас колима усмртио мушкарца (45), након чега је побјегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у околини Обреновца.
Полиција га је убрзо ухапсила у месту Црвена Јабука у кукурузишту, у околини Уба.
Осумњичени се доводи у службене просторије полиције и наставља се даљи рад на утврђивању свих околнолности и чињеница овог догађаја”, изјавио је министар Дачић, пише Телеграф.
