"Хеј фашисто! Хватај" било урезано на чаурама убице Тајлера Робинсона

Директор ФБИ-а Каш Пател изјавио је у понедјељак да је мушкарац оптужен убиство конзервативног коментатора Чарлија Кирка на Универзитету у Јути прошле недеље повезан са мјестом злочина путем ДНК анализе.
Тајлер Робинсон (22) из Јуте ухапшен је и суочава се с оптужбама за тешко убиство, употребу ватреног оружја с нанијетим тешким тјелесним повредама и ометање правде, у вези са пуцњавом која се догодила у сриједу на Универзитету Јута Вејли.
Робинсон се налази у окружном затвору у Јути, а званично подизање оптужнице очекује се у уторак. Још увијек није познато да ли има адвоката.
Према ријечима Патела, Робинсон је дјеловао с предумишљајем и из политичких, љевичарских увјерења.
"Његова породица је истражитељима рекла да се посљедњих година све више окретао љевичарској идеологији, а у једној размјени порука, он је другој особи написао да има прилику да уклони Чарлија Кирка и да ће то учинити због мржње према ономе за шта се Кирк залаже," рекао је Пател у емисији Фокс енд Френдс.
ДНК који се поклапа с Робинсоновим пронађен је на пешкиру који је, како се наводи, био умотан око оружја баченог у шумовитом подручју близу универзитета. Његов ДНК пронађен је и на шрафцигеру на једном крову у близини, рекао је Пател.
Пател је додао да је лично, заједно са агентима ФБИ-а, "обишао цијело мјесто злочина" након доласка у Јуту, гдје је пронађен кључни доказ.
"Могу данас да потврдим да се ДНК са пешкира умотаног око оружја, као и са шрафцигера, поклапа са ДНК осумњиченог који је у притвору," рекао је Пател.
Нагласио је да је до сада анализиран само пешкир, само оружје још увијек испитују стручњаци из Бироа за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве (АТФ) у Мериленду.
Пател се осврнуо и на критике које су му упућене због, како неки тврде, "пренагљених изјава" и објаве да је "особа осумњичена" ухапшена, иако је касније пуштена без оптужнице.
На питање о тој особи, Пател је рекао да је желио да буде транспарентан с јавношћу и да је уобичајено привести и оне који се на крају испоставе као невини.
"Задатак ФБИ-а није само да пронађе правог починиоца, већ и да елиминише могуће осумњичене који немају везе са злочином. То смо и радили," објаснио је.
Додао је: "Да ли сам могао боље да се изразим у том тренутку? Вјероватно. Али да ли жалим што сам информисао јавност? Апсолутно не."
Пател је одбацио тврдње о лошој сарадњи с локалним властима, похваливши државну и локалну полицију као "фантастичне", али је признао да је било проблема због кашњења у достављању фотографија осумњиченог, због чега је морао да "убрзава процес".
"Фотографије су постојале, само нису биле достављене на вријеме, с обзиром на озбиљност истраге. Зато сам преузео иницијативу и убрзао тај процес," рекао је.
Породица и комшије описују Робинсона као "тихог" и "пристојног" младића из предграђа који је тек недавно почео да се интересује за политику.
ФБИ је саопштио да је пушка коришћена у убиству, Маусер с болт-механизмом, пронађена у близини чаура, на којима су биле урезане поруке, укључујући и: "Хеј фашисто! Хватај!"
