"Хеј фашисто! Хватај" било урезано на чаурама убице Тајлера Робинсона

Извор:

Мондо.рс

15.09.2025

17:45

Фото: Pritnscreen/X

Директор ФБИ-а Каш Пател изјавио је у понедјељак да је мушкарац оптужен убиство конзервативног коментатора Чарлија Кирка на Универзитету у Јути прошле недеље повезан са мјестом злочина путем ДНК анализе.

Тајлер Робинсон (22) из Јуте ухапшен је и суочава се с оптужбама за тешко убиство, употребу ватреног оружја с нанијетим тешким тјелесним повредама и ометање правде, у вези са пуцњавом која се догодила у сриједу на Универзитету Јута Вејли.

Робинсон се налази у окружном затвору у Јути, а званично подизање оптужнице очекује се у уторак. Још увијек није познато да ли има адвоката.

Према ријечима Патела, Робинсон је дјеловао с предумишљајем и из политичких, љевичарских увјерења.

"Његова породица је истражитељима рекла да се посљедњих година све више окретао љевичарској идеологији, а у једној размјени порука, он је другој особи написао да има прилику да уклони Чарлија Кирка и да ће то учинити због мржње према ономе за шта се Кирк залаже," рекао је Пател у емисији Фокс енд Френдс.

Пронађен ДНК

ДНК који се поклапа с Робинсоновим пронађен је на пешкиру који је, како се наводи, био умотан око оружја баченог у шумовитом подручју близу универзитета. Његов ДНК пронађен је и на шрафцигеру на једном крову у близини, рекао је Пател.

Пател је додао да је лично, заједно са агентима ФБИ-а, "обишао цијело мјесто злочина" након доласка у Јуту, гдје је пронађен кључни доказ.

"Могу данас да потврдим да се ДНК са пешкира умотаног око оружја, као и са шрафцигера, поклапа са ДНК осумњиченог који је у притвору," рекао је Пател.

Нагласио је да је до сада анализиран само пешкир, само оружје још увијек испитују стручњаци из Бироа за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве (АТФ) у Мериленду.

Пател се осврнуо и на критике које су му упућене због, како неки тврде, "пренагљених изјава" и објаве да је "особа осумњичена" ухапшена, иако је касније пуштена без оптужнице.

На питање о тој особи, Пател је рекао да је желио да буде транспарентан с јавношћу и да је уобичајено привести и оне који се на крају испоставе као невини.

"Задатак ФБИ-а није само да пронађе правог починиоца, већ и да елиминише могуће осумњичене који немају везе са злочином. То смо и радили," објаснио је.

Додао је: "Да ли сам могао боље да се изразим у том тренутку? Вјероватно. Али да ли жалим што сам информисао јавност? Апсолутно не."

олимпијски базен

Свијет

Тинејџер (16) побјегао из болнице, па га нашли мртвог на дну базена

Пател је одбацио тврдње о лошој сарадњи с локалним властима, похваливши државну и локалну полицију као "фантастичне", али је признао да је било проблема због кашњења у достављању фотографија осумњиченог, због чега је морао да "убрзава процес".

"Фотографије су постојале, само нису биле достављене на вријеме, с обзиром на озбиљност истраге. Зато сам преузео иницијативу и убрзао тај процес," рекао је.

Породица и комшије описују Робинсона као "тихог" и "пристојног" младића из предграђа који је тек недавно почео да се интересује за политику.

ФБИ је саопштио да је пушка коришћена у убиству, Маусер с болт-механизмом, пронађена у близини чаура, на којима су биле урезане поруке, укључујући и: "Хеј фашисто! Хватај!"

(Мондо)

Чарли Кирк

ФБИ

