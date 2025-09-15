Logo
Large banner

Тинејџер (16) побјегао из болнице, па га нашли мртвог на дну базена

15.09.2025

17:42

Коментари:

0
Тинејџер (16) побјегао из болнице, па га нашли мртвог на дну базена
Фото: Pixabay

Шеснаестогодишњи тинејџер се удавио у базену на приватном имању близу стадиона Бентегоди у Верони.

Према извјештајима, тинејџер, држављанин Шри Ланке који је био лијечен у поликлиници Борго Рома због неколико здравствених проблема, очигледно је побјегао из болнице и отишао на имање.

Његово тијело пронађено је на дну отвореног базена.

Crna Gora more

Регион

Црногорци открили каква им је заиста била сезона

Полиција спроводи истрагу о смрти тинејџера

Када је тијело пронађено, ништа више није могло да се учини за тинејџера.

Карабињери су стигли на лице мјеста да спроведу истрагу и чекајући одобрење судије како би однијели тијело.

Наређена је обдукција тијела како би се утврдио тачан узрок смрти.

За сада нису познати детаљи трагедије.

novac evri

Занимљивости

Највише милијардера рођено у ова три знака

Родитељи дјечака обавештени су о свему што се догодило.

Није познато ко су власници имања на ком се тинејџер утопио, као ни да ли су га власници познавали.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Италија

пронађено тијело

preminuo tinejdžer

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crna Gora more

Регион

Црногорци открили каква им је заиста била сезона

1 ч

0
Највише милијардера рођено у ова три знака

Занимљивости

Највише милијардера рођено у ова три знака

1 ч

0
Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

Свијет

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

1 ч

0
Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

Занимљивости

Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner