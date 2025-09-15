Тинејџер (16) побјегао из болнице, па га нашли мртвог на дну базена

15.09.2025
Шеснаестогодишњи тинејџер се удавио у базену на приватном имању близу стадиона Бентегоди у Верони.
Према извјештајима, тинејџер, држављанин Шри Ланке који је био лијечен у поликлиници Борго Рома због неколико здравствених проблема, очигледно је побјегао из болнице и отишао на имање.
Његово тијело пронађено је на дну отвореног базена.
Полиција спроводи истрагу о смрти тинејџера
Када је тијело пронађено, ништа више није могло да се учини за тинејџера.
Карабињери су стигли на лице мјеста да спроведу истрагу и чекајући одобрење судије како би однијели тијело.
Наређена је обдукција тијела како би се утврдио тачан узрок смрти.
За сада нису познати детаљи трагедије.
Родитељи дјечака обавештени су о свему што се догодило.
Није познато ко су власници имања на ком се тинејџер утопио, као ни да ли су га власници познавали.
