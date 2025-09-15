Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

15.09.2025
Улазак Меркура у Вагу од 18.9. доноси значајан заокрет у енергији – с аналитичне Дјевице прелазимо у простор хармоније, дипломатије и естетске уравнотежености. Највише користи од овог транзита осјетиће три знака, који ће добити прилику да побољшају односе, покрену креативне пројекте и изразе се на начин који ће бити прихваћен и цијењен.
Меркур се тренутно налази у знаку Дјевице, гдје заједно са Сунцем доноси снажан нагласак на практичност, аналитичност и јасноћу мисли. Међутим, већ од 18.9. ситуација се значајно мијења јер Меркур улази у Вагу и доноси потпуно другачију енергију.
Овај транзит доноси нагласак на комуникацију, партнерства, дипломатију и елеганцију. Меркур је планета изражавања, мисли, уговора и преговора, а Вага у први план ставља равнотежу, склад, љепоту ријечи и хармоничне односе.
Управо зато, период који следи биће обиљежен тражењем компромиса, бољим међуљудским односима и наглашеним осјећајем за правду и естетику.
За неке хороскопске знакове ово ће бити посебно повољан период у којем ће се отворити нове прилике за побољшање односа, покретање креативних пројеката и јасније изражавање својих потреба. Три знака посебно ће осјетити снажан позитиван утицај овог Меркуровог транзита.
ВАГА
Уласком Меркура у њихов знак, Ваге добијају прилику да њихови гласови буду јасније и снажније чути. Ријечи Вага имаће већу тежину и утицај, а комуникација ће тећи лакше и складније него иначе.
Биће им једноставније да јасно изразе шта желе, поставе здраве границе и преговарају на начин који смирује, а не подстиче сукобе.
Ово је период у којем идеје могу добити своју конкретну примјену, а разговори и договори могу донијети врло повољне резултате – било да је ријеч о љубави, послу или личним пројектима.
Савјет астролога: Активно се укључите у комуникацију, не устручавајте се да изнесете своје ставове, напишите оно што осјећате и будите искрени у преговорима. Меркур вам даје шарм и увјерљивост, што је идеална прилика за презентације, креативне процесе и преговоре.
БЛИЗАНЦИ
Природно знатижељни и увијек окренути комуникацији, Близанци ће током Меркура у Ваги заблистати на посебан начин.
Њихова способност изражавања добиће додатну дозу стила и хармоније, па ће њихове идеје и предлози имати јачи одјек код других.
Меркур у Ваги доноси им шансу да своје вјештине комуникације користе у сврху повезивања и стварања складних односа, али и за истицање у креативним пројектима.
Савјет астролога: Ово је идеалан тренутак за покретање пројеката повезаних с писањем, јавним наступима, друштвеним мрежама или предавањима. Искористите своју флексибилност и менталну оштрину, али припазите на прецизност у ријечима. Слушајте друге, јер Вага увијек тражи равнотежу, а узајамно разумијевање додатно ће ојачати ваш утицај.
ЛАВ
За Лавове овај транзит доноси снажан подстицај у области друштвеног живота, јавног наступа и личног изражавања.
Меркур у Ваги помаже им да уравнотеже своју природну каризму с дозом шарма и стила, због чега ће их други лакше прихватати и примјећивати.
Биће то период у којем Лавови могу да засијају у групама, на јавним догађајима или у ситуацијама које траже преговоре и промоцију. Њихов ауторитет и моћ изражавања биће наглашени, али на елегантан, а не наметљив начин.
Савјет астролога: Активно се укључите у друштвене активности и посветите пажњу начину на који комуницирате и како остављате утисак на друге. Размислите о стилу облачења и цјелокупној презентацији јер управо то може бити кључ за успјех. Овај период доноси изврсне прилике за преговоре, промоције, презентације и јачање угледа кроз јавне наступе.
