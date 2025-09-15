Logo
Највише милијардера рођено у ова три знака

15.09.2025

17:35

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Према тврдњама астролога, Лавови, Шкорпије и Јарчеви имају највише шансе да се обогате током живота.

Лав

Лавови су веома амбициозни и имају своје циљеве које ће због свог хедонизма сигурно испунити. Особе рођене у овом знаку теже томе да буду успјешни и да их други људи цијене и да им се диве. Сјајне су вође и урођено им је да знају један корак испред свих. Због свих тих њихових карактеристика, људима није проблем да им препусте све и угледају се на њих.

Шкорпија

Снажне су и неустрашиве и могу да буду јако тежак противник када им станете на пут. Не воле да раде за друге људе, не подносе ауторитет, па се јако често одлучују за сопствени бизнис. Иако причају да има материјална страна није битна, у дубини душе желе огроман новац који ће оставити генерацијама иза себе.

Јарац

Ово није толико изненађење јер је овај знак сам по себи огроман материјалиста. Важе и за веома вриједне људе и да им ништа не може стати на пут материјалног богатства. Они су проницљиви, одлучни и амбициозни. Воле раскош и лагодан живот, те се за њих сматра да увијек иде прво новац па тек љубав, преноси ЦдМ.

