Logo

У Семберији без струје 4.000 потрошача

Извор:

СРНА

17.09.2025

07:55

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

У Семберији ће данас без електричне енергије бити 4.000 потрошача због током планског ремонта трафостанице "Остојићево", најављено је из "Електро-Бијељине".

Струје неће имати од 8.00 до 15.00 часова потрошачи у насељеним мјестима Остојићево, Батковић, Мала Обарска, дио Велике Обарске, Горњи и Доњи Бродац, Балатун, Велино Село, те у појединим засеоцима у Горњем и Доњем Црњелову.

Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Батковић", "Црњелово", "Бродац", "Бегов пут" и "Тополовац".

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје све неће бити струје

Због радова "Електропреноса БиХ", од 12.00 до 13.30 часова без струје ће бити и потрошачи који се снабдијевају са далековода "Ковиљуше", а са далековода "Жељезничка" од 6.00 до 6.30 часова и од 15.00 до 15.30 часова.

Подијели:

Тагови:

"Elektrokrajina"

Семберија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 19 беба

3 ч

0
Убио жену, па тешко ранио кћерку и њеног дечка: Познато стање повријеђених

Свијет

Убио жену, па тешко ранио кћерку и њеног дечка: Познато стање повријеђених

3 ч

0
Младић слетио у канал и погинуо на мјесту

Хроника

Младић слетио у канал и погинуо на мјесту

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Италију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију

3 ч

0

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 19 беба

3 ч

0
''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

Друштво

''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

15 ч

0
Вандали оскрнавили православно гробље у Печују: Влада Српске обезбједиће средства за обнову

Друштво

Вандали оскрнавили православно гробље у Печују: Влада Српске обезбједиће средства за обнову

15 ч

0
"ХПВ не бира, ми можемо": Вакцинацијом до здравије будућности

Друштво

"ХПВ не бира, ми можемо": Вакцинацијом до здравије будућности

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner