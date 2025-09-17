У Семберији без струје 4.000 потрошача

Извор:
СРНА
17.09.2025
07:55
У Семберији ће данас без електричне енергије бити 4.000 потрошача због током планског ремонта трафостанице "Остојићево", најављено је из "Електро-Бијељине".
Струје неће имати од 8.00 до 15.00 часова потрошачи у насељеним мјестима Остојићево, Батковић, Мала Обарска, дио Велике Обарске, Горњи и Доњи Бродац, Балатун, Велино Село, те у појединим засеоцима у Горњем и Доњем Црњелову.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Батковић", "Црњелово", "Бродац", "Бегов пут" и "Тополовац".
Због радова "Електропреноса БиХ", од 12.00 до 13.30 часова без струје ће бити и потрошачи који се снабдијевају са далековода "Ковиљуше", а са далековода "Жељезничка" од 6.00 до 6.30 часова и од 15.00 до 15.30 часова.
