Најзаразнија болест на свијету откривена у Њујорку

У Њујорку, највећем граду САД и једном од највећих на свијету, са непуних 10 милиона становника, пријављен су два случја малих богиња, најзаразније болести на планети, што је изазвало узбуну међу здравственим радницима.
Предсједник округа Менхетн, Марк Левин, изјавио је да су идентификована два случаја малих богиња у областима Lower East Side и SoHo на Menhetnu, пренио је Даилy Маил.
Нису објављени детаљи о пацијентима, нити је јасно да ли су они становници Њујорка или су допутовали из иностранства. Левин је рекао да Одјељење за здравље града Њујорка "контактира људе који су можда били изложени зарази како би их подстакли на тестирање".
Овим се број случајева малих богиња у Њујорку у 2025. години повећао на 13, што је тек нешто мање од укупно 14 случајева пријављених током цијеле 2024.
Левин је навео да је општи ризик за Њујорчане низак, будући да град има једну од највиших стопа вакцинације против малих богиња у САД.
Према федералним подацима, 98 одсто дјеце у вртићима у Њујорку примило је обе дозе ММР вакцине (против малих богиња, заушки и рубеле), која је 97 одсто ефикасна против болести. Око 93 одсто дјеце до две године примило је прву дозу.
Међутим, Левин је упозорио да и даље постоје "џепови отпора" у граду, углавном међу верским заједницама попут ортодоксних Јевреја. Случајеви долазе усред епидемије малих богиња широм САД, која је до сада у 2025. години забиљежила 1.454 случаја у 42 савезне државе.
Највећи број (803) случајева пријављен је у Тексасу, док је Калифорнија забиљежила 20. Троје људи, укључујући једно лице у Колораду и двоје дјеце у Тексасу, умрло је ове године од вируса.
Према подацима ЦДЦ, ово је највећа епидемија од 1992. године, када је пријављено 2.126 случајева.
Левин је на мрежи X упозорио да се случајеви малих богиња у Њујорку јављају у тренутку када секретар за здравље Роберт Ф. Кенеди Млађи позива на ограничења дјечјих вакцина попут ММР и тражи истраживања теорије, одавно оборене, да ММР изазива аутизам.
Секретар за здравље је такође пренио разне поруке о ММР вакцини, одмах рекавши да је то најефикаснији начин за спречавање малих богиња, док је истовремено рекао Конгресу да вјерује да је повећани ризик од аутизма код дјеце дјелимично посљедица широког спектра имунизације дјеце која се сада препоручује у поређењу са временом када је он био дијете.
"Ова вест долази усред заједничких напора да Роберт Ф. Кенеди Млађи поткопа повјерење у ММР вакцину. Срећом за сада стопа вакцинације против малих богиња у Њујорку остаје висока, што нам даје колективни имунитет (93 одсто двогодишњака је вакцинисано). Али џепови отпора остају чак и овдје", навео је он и истакао:
"Недавни случајеви требало би да послуже као подсјетник свим родитељима да се побрину да њихова дјеца буду вакцинисана".
Мале богиње су заразна, спречива болест коју изазива вирус који доводи до симптома сличних грипу, осипа који почиње на лицу и шири се надоле по тијелу, а у тешким случајевима, упале плућа, упале мозга, трајног оштећења мозга и смрти.
Вирус се шири директним контактом са заразним капљицама или ваздухом. Пацијенти са инфекцијом малих богиња су заразни од четири дана прије осипа и до четири дана након појаве осипа.
Људи који нису вакцинисани имају 90 одсто шансе да се разболе ако су изложени, чак и дјељењем истог ваздуха, кратко или сатима касније, са неким ко има мале богиње. Три од 1.000 људи који оболе од малих богиња умреће.
Смрти се обично јављају од акутног енцефалитиса, или отока мозга, када вирус путује до централног нервног система, или упале плућа ако мигрира у плућа.
Прије одобрења тренутне дводозне вакцине за дјецу 1968. године, у САД је сваке године било до 500 смртних случајева од малих богиња, 48.000 хоспитализација и 1.000 случајева отока мозга. Отприлике три до четири милиона људи је било заражено сваке године.
Прва доза ММР вакцине се даје дјеци од 12 до 15 месеци, а друга је доступна дјеци узраста између четири и шест година. Стопа вакцинације од 95 процената је потребна да би се постигао колективни имунитет, који Њујорк има. Стопа вакцинације ММР вакцином за државу Њујорк је 97 процената.
Али широм земље, само 92,5 процената дјеце у предшколском добу је примило обе дозе вакцине, што представља пријетњу колективном имунитету.
