Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

Извор:
Б92
17.09.2025
07:07
Коментари:0
Након што је дијете замало задобило угриз од, према информацијама медија, највјероватније вука на једној од плажа у Грчкој, међу туристима на Халкидикију расте забринутост због све чешћих сусрета с дивљим животињама.
Туристичка заједница Никана Травел, која већ годинама прати дешавања на Ситонији, објавила је да је у посљедње вријеме добила бројне поруке туриста који током ноћи чују завијање шакала у околним шумама.
На објављеном снимку може се видјети шакал који хода плажом између лежаљки.
Занимљивости
Октобар доноси прави цунами среће за 3 знака
"Ситонија има доста шуме и наравно да у њима живи животињски свет и добро је да је тако. Често се виђају лисице, али понекад се деси и неки овакав сусрет", стоји у објави Никане.
"Дивље свиње, вукови, лисице, шакали, зечеви – свега тога има у шумама Ситоније. Ријетко силазе на обалу", наводи се у њиховом саопштењу на друштвеним мрежама, али и упозорава да су овакве појаве сада чешће.
Инцидент са дјететом, које је нападнуто док се играло у близини шуме уз саму плажу, узнемирио је и мјештане и туристе. Иако повреде нису опасне по живот, родитељи су у шоку, а локалне власти су одмах реаговале и најавиле појачани надзор шумских подручја у близини туристичких зона.
Фудбал
Маестрални Влаховић и спектакл у Торину
Биолози упозоравају да се дивље животиње спуштају ка насељеним мјестима у потрази за храном, посебно у љетним мјесецима када велики број туриста оставља отпатке у природи.
"Присуство људи их не застрашује као раније. Ако пронађу лако доступан извор хране, радо ће се задржати", наводи један од стручњака из области заштите природе у Халкидикију.
Локалне власти апеловале су на туристе да не остављају храну и ђубре у близини плажа и кампова, и да се ноћу не удаљавају сами у правцу шуме. Такође, препоручује се да се дјеца не играју сама у неосвијетљеним дијеловима плажа или у близини шумских стаза.
Овај инцидент је покренуо и питање колико су туристичке дестинације спремне да балансирају између очувања природног богатства и безбједности посјетилаца.
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму