Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

Извор:

Б92

17.09.2025

07:07

Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој
Фото: Pixabay

Након што је дијете замало задобило угриз од, према информацијама медија, највјероватније вука на једној од плажа у Грчкој, међу туристима на Халкидикију расте забринутост због све чешћих сусрета с дивљим животињама.

Туристичка заједница Никана Травел, која већ годинама прати дешавања на Ситонији, објавила је да је у посљедње вријеме добила бројне поруке туриста који током ноћи чују завијање шакала у околним шумама.

На објављеном снимку може се видјети шакал који хода плажом између лежаљки.

"Ситонија има доста шуме и наравно да у њима живи животињски свет и добро је да је тако. Често се виђају лисице, али понекад се деси и неки овакав сусрет", стоји у објави Никане.

"Дивље свиње, вукови, лисице, шакали, зечеви – свега тога има у шумама Ситоније. Ријетко силазе на обалу", наводи се у њиховом саопштењу на друштвеним мрежама, али и упозорава да су овакве појаве сада чешће.

Инцидент са дјететом, које је нападнуто док се играло у близини шуме уз саму плажу, узнемирио је и мјештане и туристе. Иако повреде нису опасне по живот, родитељи су у шоку, а локалне власти су одмах реаговале и најавиле појачани надзор шумских подручја у близини туристичких зона.

Биолози упозоравају да се дивље животиње спуштају ка насељеним мјестима у потрази за храном, посебно у љетним мјесецима када велики број туриста оставља отпатке у природи.

"Присуство људи их не застрашује као раније. Ако пронађу лако доступан извор хране, радо ће се задржати", наводи један од стручњака из области заштите природе у Халкидикију.

Локалне власти апеловале су на туристе да не остављају храну и ђубре у близини плажа и кампова, и да се ноћу не удаљавају сами у правцу шуме. Такође, препоручује се да се дјеца не играју сама у неосвијетљеним дијеловима плажа или у близини шумских стаза.

Овај инцидент је покренуо и питање колико су туристичке дестинације спремне да балансирају између очувања природног богатства и безбједности посјетилаца.

