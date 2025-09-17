Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

Извор:
АТВ
17.09.2025
11:15
Коментари:0
Након што је синоћ одиграно уводних шест утакмица, вечерас, 17. септембра, наставља се прво коло нове сезоне УЕФА Лиге шампиона.
Љубитељи фудбала су већ прве ноћи нове сезоне елитног фудбалског такмичења могли да уживају у изразито узбудљивим утакмицама, а вечерас су на распореду нови окршаји.
У центру пажње ће бити дуели између Ливерпула и Атлетико Мадрида на "Енфилду" и Бајерн Минхена и Челзија на "Алијанц Арени".
Ова четири тима су, према мишљењима многих, међу највећим фаворитима за пласман у саму завршницу, док се самом Ливерпулу дају велике шансе за освајање трофеја. Стога и њихови међусобни окршаји привлаче много пажње и сигурно ће бити пуни узбуђења.
Вечерас су још на распореду дуели између Ајакса и Интера, те Пари Сен Жермена, иначе освајача прошлогодишњег издања Лиге шампиона, и Аталнте, а сви наведени сусрети се играју у термину од 21 сат.
Раније вечерас, у термину од 18:45 сати, на распореду су сусрети Олyмпијакос -Пафос и Славија Праг - Бодо/Глимт.
18:45 Олимпијакос - Пафос
18:45 Славија Праг - Бодо/Глимт
21:00 Ајакс - Интер
21:00 ПСЖ - Аталанта
21:00 Ливерпул - Атлетико Мадрид
21:00 Бајерн Минхен - Челзи.
