Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

Бањалучанин М.Ч. (63) повријеђен је када су му, у кругу једне фирме, на главу пали зидни панели, сазнаје АТВ.
Како је потврђено за АТВ несрећа се догодила јуче у бањалучком насељу Туњице. Несрећни М.Ч. је испред трговине разгледао панеле који су, највјероватније усљед вјетра, пали на њега са металне конструкције. Повријеђеном човјеку на лицу мјеста је указана љекарска помоћ и санитетски возилом је превезен у УКЦ Републике Српске на даље лијечење.
”Пацијент М.Ч. је задобио повреду главе и хоспитализован је у Клиници за неурохирургију. Свјестан је и оријентисан, те остаје на даљем праћењу и лијечењу у овој Клиници”, наводе у УКЦ Републике Српске.
У ПУ Бањалука је потврђено да им је цијели случај пријављен.
”Полицијски службеници извршили су увиђај и о свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци”, наводе у ПУ Бањалука.
