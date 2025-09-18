Топ пет митова о детоксикацији јетре: Чињенице и заблуде које и даље постоје

18.09.2025
09:46
Коментари:0
Јетра је кључни филтер нашег тијела, али митови о њеној детоксикацији могу бити опасни. Ево шта каже наука, а шта је само маркетиншки трик.
Јетра је главни филтер нашег организма — прерађује токсине, чисти крв и разлаже хранљиве материје и лијекове, стварајући важне протеине. Као кључни орган за равнотежу у тијелу, њено здравље је од суштинске важности, а прекомерна оптерећења треба избегавати.
У посљедње време тржиште је преплављено производима који обећавају детоксикацију јетре — било да је ријеч о опоравку након преједања и алкохола, свакодневном одржавању функције или „поправци“ већ оштећене јетре. Др Тинси Ворета, хепатолог са Универзитета Џонс Хопкинс, помаже у разбијању упорно присутних митова о здрављу јетре и процени стварне вредности „чишћења“.
Свијет
Тражио велику љубав, па остао без 1,3 милиона евра
Мит 1: Чишћење јетре често се промовише као важно послије претеривања у храни и пићу
Иако се производи за детокс јетре рекламирају као лијек за здравље и претеривања, хепатолози са Џонс Хопкинса их не препоручују.
- Нажалост, ови производи нису регулисани од стране ФДА, па стога нису униформни и нису адекватно тестирани у клиничким испитивањима - објашњава Ворета.
Иако су поједини састојци попут млијечног чичка и екстракта куркуме показали одређене користи у лабораторијским условима, нема довољно доказа из студија на људима да би се препоручила њихова рутинска употреба.
Такође, није доказано да чишћење организма може неутралисати посљедице прекомјерне конзумације алкохола или преједање.
Мит 2: Чишћење јетре је безбједан и здрав начин да се смрша
Многи производи за детоксикацију јетре промовишу се и као методе мршављења. Међутим, не постоји научни доказ да су ефикасни. Напротив, неки суплементи могу оштетити јетру, изазивајући оштећења лијековима.
Мит 3: Не можете се заштитити од болести јетре
Бања Лука
Бањалучка докторица пацијенту извадила црва из ока - ФОТО
Супротно овом миту, постоје бројни начини превенције болести јетре:
Избегавајте прекомерно конзумирање алкохола.
Мушкарци не би требало да пију више од 3 пића дневно, жене више од 2.
Одржавајте здраву тјелесну тежину.
БМИ између 18 и 25, уз здраву исхрану и физичку активност.
Избјегавајте ризична понашања.
Незастићен секс са више партнера, коришћење дрога и слично повећавају ризик од вирусног хепатитиса.
Знајте своје факторе ризика и редовно се тестирајте:
За болести јетре:
Прекомјерна конзумација алкохола
Породична историја болести јетре
За хепатитис Ц (ако сте у ризику):
употреба дрога (садашња или бивша)
хемодијализа
ХИВ инфекција
убод иглом у здравству
тетоваже у нерегулисаном окружењу
Мит 4: Чишћење јетре може поправити већ оштећену јетру
- Није доказано да детоксикација лијечи постојећа оштећења - каже др Ворета.
Али постоје терапије за различите болести јетре:
Хепатитис А и Б: Вакцинација и, код хроничних инфекција, ефикасна терапија.
Алкохолна болест јетре: Потпуни прекид уноса алкохола даје јетри шансу за опоравак. Јетра има велику способност регенерације.
Хепатитис Ц: Данас се лијечи ефикасним и добро подношљивим лијековима.
Неалкохолна масна болест јетре: Најефикаснија терапија за масну јетру је губитак тјелесне тежине.
Мит бр. 5: Гојазност не утиче на јетру.
Економија
Најбогатији човјек континента најавио пројекат који ће нахранити милионе
Гојазност значајно повећава ризик од неалкохолне масне болести јетре. Масноћа изазива упалу, што може довести до фиброзе и цирозе.
Због пораста гојазности, предвиђа се да ће ова болест ускоро постати главни разлог за трансплантацију јетре, претећи хепатитис Ц.
Закључак:
Најбоље што можете да учините за своју јетру јесте да је не оптерећујете.
Избјегавајте прекомјерно једење и пиће.
Одржавајте здрав стил живота, здрава исхрана и физичка активност.
Урадите тестирања ако имате факторе ризика.
Ако је јетра већ оштећена, обратите се љекару како бисте пронашли безбједан и ефикасан план лијечења.
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму