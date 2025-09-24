Зашто је дубок сан кључан за здравље?

Извор:
Sputnjik
24.09.2025
22:56
Дубоки сан не само да обнавља енергију, већ он покреће раст, метаболизам и будност. Бодyбилдери се ослањају на њега за мишиће, а тинејџери за висину. Али, зашто посебно сан изван РЕМ фазе утиче на хормон раста, дуго је било нејасно.
Научници са Универзитета Калифорнија у Берклију, у студији објављеној у часопису „Cell”, мапирали су мождане кругове који контролишу хормон раста код мишева и открили повратну петљу која одржава хормонску равнотежу. То би могло помоћи у развоју терапија за поремећаје спавања повезане с метаболичким проблемима и неуродегенеративним болестима.
Људи знају да је лучење хормона раста уско повезано са сном, али само кроз узимање крви и провјеру хормона раста током сна. Ми заправо директно бележимо неуронску активност код мишева како бисмо видели што се догађа. Пружамо основни круг на којем се у будућности могу развијати различити третмани, рекла је у јавном обраћању Xинлу Динг, постдокторант универзитета.
Неурони у хипоталамусу који производе хормон за ослобађање хормона раста (ГХРХ), заједно с двема врстама соматостатин неурона, управљају лучењем хормона раста. Када се хормон раста ослободи, активира неуроне у locus coeruleus, малом подручју можданог дебла које производи норадреналин и регулише пажњу, будност и реакције на стрес.
Дисфункција тог можданог подручја повезана је с психијатријским и неуролошким поремећајима. Разумијевање неуронског круга за лучење хормона раста могло би на крају указати на нове хормонске терапије за побољшање квалитета сна или враћање нормалне равнотеже хормона раста. Тај круг могао би бити нов алат за смањење прекомјерне узбудљивости locus coeruleusа, што пре није било споменуто, рекао је Даниел Силверман, постдокторант са Берклија.
Повратна веза између сна и хормона ГХРХ и соматостатин расту током РЕМ сна, док у фази сна изван РЕМ-а соматостатин опада, а ГХРХ умерено расте. Хормон раста тада регулише активност локус коерулеуса, стварајући својеврсну јинг-јанг равнотежу.
То сугерише да сан и хормон раста чине уско уравнотежен систем, гдје премало сна смањује лучење хормона раста, а превише хормона раста може заузврат подстакнути будност, рекао је Силверман.
Хормон раста не само да помаже издрадњу мишића и кости и смањује масно ткиво, већ може имати и когнитивне користи, утичући на вашу будност након буђења, додала је на крају Динг.
