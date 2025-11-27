Logo
Посјета Сијарта и састанак са Орбаном потврда успјешне сарадње Српске и Мађарске

Весна Азић

27.11.2025

19:08

Посјета Сијарта и састанак са Орбаном потврда успјешне сарадње Српске и Мађарске
Фото: АТВ

Јуче Будимпешта, данас Бањалука. Пишу се странице најбоље сарадње између Срба и Мађара у протеклих неколико година. Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто слетио је на бањалучки аеродром, иако је министар Зукан Хелез, направио, рекло би се, већ виђену, политичку представу и одбио да да сагласност за слијетање војног авиона Мађарске. Сијарту је уручен почасни докторат од стране Универзитета у Бањалуци.

,,Ово је за нас посебан дан. Дан додјеле почасном министру Мађарске Петеру Сијарту. Заиста смо почаствовани на свему што Влада Мађарске и Републике Српске чине у развијању добрих и пријатељских односа двије земље. То се огледа и у области образовања, науке, културе И истраживања’’, рекао је Радослав Гајанин , ректор Универзитета у Бањалуци.

Мађарска наставља са својим програмом пољопривредне подршке Српској. Мала и средња предузећа очекују нове субвенције у вриједности до 4 милијарде форинти . Други програм подршке, каже Сијарто, обухватиће сарадњу у високом школству.

,,Од идуће године Мађарска обезбјеђује 50 стипендија за студенте који желе да уче и да се упишу на Универизитета у Мађарској И студент у Републици Српској. Дакле од средине новембра до јануара могу да се пријављују и да конкуришу за стипендију и то значи да од идуће године 50 њих може да започне студије у Мађарској‘’, рекао је Петер Сијарто, министар иностраних послова Мађарске.

Када између два народа и двије државе имате добре свеобухватне односе, они се рефлектују у свим сферама друштва. А када се рефлектују у сфери образовања, онда је то доказ најбољих односа и сарадње, појашњава ресорни министар.

,,Мађарска стипендира наше студенте у Мађарској. Јуче смо у Будимпешти нашли нове модусе заједничке сарадње у области научнотехнолошких иновација. И ту ћемо сигурно наћи напредак. Сматрам да их требамо укључити директно у нашу академску заједницу, посредством разних предавача", рекао је Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Универзитетске почасне докторате добијају посебне и надарене личности, а један од њих је и Петер Сијарто, каже лидер СНСД- а. Захвалио је Мађарској на ставу да се у званичном Бриселу треба разговарати са људима, а не о људима. То је став и Републике Српске.

,,Захвалан сам предсједнику Орбану и министру Сијарту што су нас у прошлости примјерили и сто што су стали без обзира на наративе који су о нама покушали да направе прије свега западни медији. Хтјели да нас чују, да нас препознају И да с нама разговарају. Хвала им тато што нису хтјели да оклијевалу да на бази здравог разума препознају да ми водимо уравнотежену политику, прхватљиву ‘’, каже Милорад Додик, предсједник СНСД- а.

Након урученог почасног доктората, Сијарто је посјетио и Палату предсједника Републике Српске. Разговарало се о стратешкој сарадњи ове двије земље, пројектима који су завршени, али и оним који су у фази реализације. Данашња посјета шефа мађарске дипломатија и јучерашња посјета српске делегације Будимпешти, још један су доказ успјешне сарадње и позиционирања Српске на међународном нивоу.

Петер Сијарто

Милорад Додик

Мађарска

Република Српска

