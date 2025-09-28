Logo

Група мушкараца избола тинејџера: Испливали детаљи бруталног напада

Група мушкараца избола тинејџера: Испливали детаљи бруталног напада
Фото: Танјуг/АП

Тинејџер Л. Т. (18) је избоден ножем на сплаву Куле Небојша када га је,напала група мушкараца.

Младић је био заједно са другом, када им је пришла група непознатих мушкараца и без ријечи их напала, а један од њих убо је Л. Т. у стомак, док је његов друг прошао без повреда, пише Телеграф.

Повређени тинејџер хитно је превезен у Ургентни центар.

