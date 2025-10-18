Како да вам славски колач не пукне? Банатске домаћице откривају три једноставна трика

18.10.2025
Славски колач је украс сваке свечарске трпезе. Уз вино, жито и свијећу, заузима централно мјесто на славском столу.
Иако мијешење овог посебног обредног хљеба није захтјеван посао, често се догађа да приликом печења пукне на врху. Банатске домаћице откривају три разлога због којих се то дешава и савјетују како да припремите славски колач, а да се не "расцвјета" у рерни.
Славски колач који пуца у рерни током печења углавном је једнако укусан као и онај који изгледа одлично. Али, свака домаћица жели да овај колач, као једно од главних обиљежја крсне славе, изгледа као са слике – да буде румен, ваздушаст и са сјајном, глатком корицом без иједне пукотине. Банатске домаћице, које славски колач мијесе од дјетињства, откривају трикове помоћу којих ћете избјећи најчешће грешке које доводе до пуцања корице овог обредног хљеба.
Савјети
Славски колач, као и друга пецива са квасцем, обично пуцају зато што тијесто није довољно нарасло прије печења. Кад тесто није имало времена да правилно нарасте, гасови које производи квасац се изненада ослобађају током печења. У рерни, топлота изненада активира преостали активни квасац и тесто покушава брзо да нарасте. Кора, која већ почиње да се формира на површини, више не може да издржи притисак изнутра и због тога пуца.
Други разлог због ког славски колач пуца док је у рерни је температура. Ако колач ставите у веома врућу рерну, горњи слој се одмах пече и формира дебелу кору, док је унутрашњост још увијек сирова и шири се. Како се језгро колача диже, тако унутрашњи притисак ломи кору, па колач пуца. Идеално би било да рерну загријете на одговарајућу температуру, обично између 170 и 180 степени, како би се омогућио равномјерни нараст.
Поред тога, начин на који се колач ставља у калуп такође има утицај на то да ли ће корица пући или ће остати цијела. Ако је калуп у који сте ставили тијесто премали или је тијесто баш издашно, нема мјеста да природно нарасте и дизаће се док не пукне.
Србија
Један од најчешћих узрока пуцања је стављање у рерну недовољно нараслог тијеста. Ако ставите славски колач прерано у рерну, квасац још увијек снажно ради, а на врућини се нагло стварају гасови и кора пуца. Зато оставите тијесто да нарасте два пута – једном одмах након мијешења, док се не удвостручи, а затим, након што га ставите у плех још једном, док не досегне скоро до ивице плеха.
Хладна рерна не помаже, јер тијесто наставља да расте прије него што почне печење и деформише се. С друге стране, превише врућа рерна ће одмах загорјети кору. Загријте рерну на 170 до 180 степени и пеците колач на одговарајућој температури. Ако имате електричну рерну, користите функцију гријања одозго доље, без вентилације. Напуните плех до око три четвртине, остављајући простор за нарастање.
Друштво
Добро подмажите ивице путером или уљем како би тијесто лако клизило током процеса нарастања. Ако желите да будете сигурни да колач неће пуцати, можете да направите мали декоративни зарез танким ножем или маказама за тијесто, непосредно прије печења. На тај начин, колач ће ту "дисати", а пукотина ће изгледати декоративно, преноси Жена Блиц.
