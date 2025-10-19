Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака

19.10.2025
Сочна, ароматична и једноставна за припрему, ова мусака од патлиџана идеална је када желите здрав и укусан оброк без меса.
Спој патлиџана, парадајза и сира ствара савршен баланс укуса, а припрема не захтијева много времена. Ово јело можете послужити као лагани ручак или вечеру, а једнако добро прија и наредног дана када се сви укуси лијепо прожму, савјетује на свом Инстаграм профилу Борис Митровић.
Потребни састојци (за двије порције):
2 патлиџана средње величине
500 мл парадајз сока
4-5 ченова бијелог лука (босиљак, першун)
250 г фета сира
100 г гауде
Припрема:
Патлиџан исјеците на кришке и поређајте их на плех (отприлике десет комада, што је скоро цијела два патлиџана). Премажите их маслиновим уљем, поспите сољу и бибером, па пеците око 25 минута на 200° Ц, док не омекшају.
Док се патлиџани пеку, припремите сос. На мало маслиновог уља пропржите ситно сјецкан бијели лук, а чим замирише, додајте парадајз сок и зачине. Крчкајте 5-10 минута, док сос не постане густ, али не прегуст.
У ватросталну посуду ређајте редом: сос, патлиџани, сос, сиреви, и тако у три слоја, док не потрошите све састојке. Пеците око 45 минута на 180° Ц, док не порумени и не замирише цијела кућа. Прије служења поспите свјежим першуном.
Пријатно!
