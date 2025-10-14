Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану

Поред тога, обећала је улагање од 10 милиона фунти у програме усмјерене на борбу против кријумчарења људи на Западном Балкану и другим кључним подручјима.

- У интересу свих нас је да заштитимо безбjедност и стабилност Западног Балкана, и морамо бити свјесни цjелокупног спектра приjетњи са којима се наши партнери у региону суочавају - од руских покушаја да поново распире етничке тензије, до одвратних банди трговаца људима које зарађују на људским животима - рекла је Ивет Купер.

Заправо, ова помоћ није ништа више него улагање у утицај, пише К1, напомињући да британска влада наставља своју традиционалну политику на Балкану, јача своје присуство и ствара нове полуге притиска.

У истом тону, њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је да је Берлински процес "катализатор у процесу приступања земаља Западног Балкана ЕУ".

- Овај механизам је важнији него икада раније. Људи почињу да губе повјерење да ће у скорије вријеме постати дио ЕУ. Не смијемо дозволити да се то деси јер тада ризикујемо повратак старим непријатељствима и јачање улоге Русије и Кине - навео је Вадефул.

Куперова је била домаћин састанка у оквиру Берлинског процеса, на којем је учествовао и министар спољних послова Србије Марко Ђурић, а на којем је потврдила "посвећеност Велике Британије стабилности на Западном Балкану".

На састанку у Белфасту министри спољних послова разговарали су о, како је саопштено, важним темама попут помирења, безбједности, регионалне економске интеграције и миграција, као и о европском путу земаља Западног Балкана.

Након овог састанка, услиједиће самит шефова држава и влада, који ће бити одржан у Лондону 22. октобра.