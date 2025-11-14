Logo
Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Извор:

СРНА

14.11.2025

19:59

Фото: АТВ

Жена пјешак лакше је повријеђена вечерас у саобраћајној незгоди у Источном Новом Сарајеву, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Из полиције су навели да су пријаву о незгоди добили У 18.15 часова.

"Повријеђена је превезена у Болницу `Србија` у Источном Сарајеву гдје су јој констатовне лакше тјелесне повреде, али је задржана на ортопедији ради дијагностике", речено је Срни у овој здравственој установи.

policija rotacija

Свијет

Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Према ријечима очевидавца, ријеч је о млађој жени коју је возило ударило на пјешачком прелазу, преноси Срна.

Тагови:

pješački prelaz

udaren pješak

