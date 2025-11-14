Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Извор:
СРНА
14.11.2025
19:59
Коментари:0
Жена пјешак лакше је повријеђена вечерас у саобраћајној незгоди у Источном Новом Сарајеву, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Из полиције су навели да су пријаву о незгоди добили У 18.15 часова.
"Повријеђена је превезена у Болницу `Србија` у Источном Сарајеву гдје су јој констатовне лакше тјелесне повреде, али је задржана на ортопедији ради дијагностике", речено је Срни у овој здравственој установи.
Свијет
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа
Према ријечима очевидавца, ријеч је о млађој жени коју је возило ударило на пјешачком прелазу, преноси Срна.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму