Три навике које најчешће воде према разводу брака

15.11.2025
У сваком односу постоје успони и падови, али поједини обрасци понашања с временом могу толико нарушити везу да постану озбиљна пријетња стабилности брака.
Када се мала замјерања годинама гомилају или када партнери престану улагати труд, однос полако губи ону повезаност на којој је некада почивао. Према разним савјетницима за односе, ово су неке од навика које најчешће воде ка разводу брака.
Када партнери престану разговарати о проблемима и умјесто тога бирају шутњу, повлачење или игнорисање, брак улази у зону емоционалне дистанце. С временом се мали неспоразуми претварају у велике зидове, а неријешени конфликти прерастају у тиху огорченост.
Стално критиковање, омаловажавање или исмијавање партнера ствара окружење у којем се нико не осјећа сигурно нити цијењено. Када особа има осјећај да се њен труд, потребе или емоције стално потцјењују, повјерење почиње пуцати.
Стручњаци упозоравају да оваква динамика полако нагриза темеље брака, а негативност заузима простор у којем би требали доминирати подршка и поштовање.
Бракови се распадају и онда када партнери престану улагати у заједничке тренутке, интимност, њежност и свакодневну пажњу.
Када све постане подређено обавезама, послу или другим људима, а пар престане функционисати као тим, јавља се осјећај да однос више није приоритет.
Препознавање ових навика на вријеме даје партнерима прилику да поправе однос прије него што удаљеност постане трајна, а брак неповратно ослаби.
