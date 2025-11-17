Logo
Large banner

Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

Извор:

Телеграф

17.11.2025

09:52

Коментари:

0
Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!
Фото: pixabay

Тешка саобраћајна незгода догодила се у недјељу ујутру на путу ка излетишту Забран у Обреновцу, када је возач путничког аутомобила марке "Опел Астра" усљед превелике брзине изгубио контролу над возилом и директно ударио у дрво поред пута.

Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима, а према првим информацијама, узрок је неприлагођена брзина условима пута. Аутомобил је, крећући се великом брзином, изненада излетио са коловоза и зауставио се тек при снажном удару у чврсти објекат.

За воланом аутомобила налазио се млади возач Б.Б. (16). Одмах након незгоде, на лице мјеста су стигле екипе хитне помоћи.

Возачу Б.Б. је хитно указана прва помоћ, а потом је превезен у Ургентни центар (УЦ) у Београду. Љекари су му констатовали повреде главе. Стање повријеђеног за сада није детаљније познато, али се очекује да се надлежни ускоро огласе са званичним информацијама.

Ова несрећа поново скреће пажњу на алармантну учесталост тешких незгода у којима учествују млади и неискусни возачи, те на неопходност строжег поштовања ограничења брзине и саобраћајних прописа.

Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће и ради на утврђивању свих детаља који су довели до ове драматичне ситуације.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Свијет

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

53 мин

0
Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

Савјети

Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

57 мин

0
Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Регион

Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

58 мин

0
Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Хроника

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

1 ч

0

Више из рубрике

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Хроника

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

1 ч

0
Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

Хроника

Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

2 ч

1
"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић

Хроника

"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић

3 ч

0
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Хроника

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner