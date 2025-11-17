Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

Извор:
17.11.2025
Тешка саобраћајна незгода догодила се у недјељу ујутру на путу ка излетишту Забран у Обреновцу, када је возач путничког аутомобила марке "Опел Астра" усљед превелике брзине изгубио контролу над возилом и директно ударио у дрво поред пута.
Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима, а према првим информацијама, узрок је неприлагођена брзина условима пута. Аутомобил је, крећући се великом брзином, изненада излетио са коловоза и зауставио се тек при снажном удару у чврсти објекат.
За воланом аутомобила налазио се млади возач Б.Б. (16). Одмах након незгоде, на лице мјеста су стигле екипе хитне помоћи.
Возачу Б.Б. је хитно указана прва помоћ, а потом је превезен у Ургентни центар (УЦ) у Београду. Љекари су му констатовали повреде главе. Стање повријеђеног за сада није детаљније познато, али се очекује да се надлежни ускоро огласе са званичним информацијама.
Ова несрећа поново скреће пажњу на алармантну учесталост тешких незгода у којима учествују млади и неискусни возачи, те на неопходност строжег поштовања ограничења брзине и саобраћајних прописа.
Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће и ради на утврђивању свих детаља који су довели до ове драматичне ситуације.
