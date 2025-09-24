Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

24.09.2025
19:51
Коментари:1
Посланици у НСРС се прецизно држе дневног реда, али не и Небојша Вукановић. У намјери да што сликовитије и шаљивије направи увод у свој говор, Вукановић је помињао храну коју су морали да оставе због изненада заказане сједнице.
То је све изнервирало потпредсједника НСРС Петка Ранкића који је бурно реаговао.
Како је то изгледало погледајте у видеу:
Вукановић и Ранкић су се већ у старту посвађали, јер је лидер Листе за правду и ред након што је добио ријеч поручио Ранкићу да се говори по величини клубова и да би требало прије да говоре социјалисти.
"Они су одустали и немојте ви мени да говорите шта ћу ја радити. Устани ако хоћеш, имаш ријеч, ако нећеш, значи да ти одузмем ријеч. Изволи, дао сам ти лијепо ријеч ти паметујеш, настави брате", рекао је Ранкић.
Република Српска
55 мин0
Република Српска
59 мин3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
20
24
20
24
20
21
20
17
20
15
Тренутно на програму