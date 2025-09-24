Logo

Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

24.09.2025

19:51

Коментари:

1
Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."
Фото: ATV

Посланици у НСРС се прецизно држе дневног реда, али не и Небојша Вукановић. У намјери да што сликовитије и шаљивије направи увод у свој говор, Вукановић је помињао храну коју су морали да оставе због изненада заказане сједнице.

То је све изнервирало потпредсједника НСРС Петка Ранкића који је бурно реаговао.

Како је то изгледало погледајте у видеу:

Вукановић и Ранкић су се већ у старту посвађали, јер је лидер Листе за правду и ред након што је добио ријеч поручио Ранкићу да се говори по величини клубова и да би требало прије да говоре социјалисти.

"Они су одустали и немојте ви мени да говорите шта ћу ја радити. Устани ако хоћеш, имаш ријеч, ако нећеш, значи да ти одузмем ријеч. Изволи, дао сам ти лијепо ријеч ти паметујеш, настави брате", рекао је Ранкић.

Подијели:

Тагови:

Небојша Вукановић

Petko Rankić

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Република Српска

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

3 ч

3
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

6 д

0
Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

Република Српска

Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

1 седм

1
Опет горио аутомобил Вукановића

Друштво

Опет горио аутомобил Вукановића

1 седм

1

Више из рубрике

Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство

Република Српска

Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство

55 мин

0
НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

Република Српска

НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

59 мин

3
Marta Kos u Sarajevu

Република Српска

"Без Српске нема ни европског пута БиХ"

1 ч

0
Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

Република Српска

Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner