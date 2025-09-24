Мајка оптужена за смрт четворо дјеце

Извор:
Мајка из Пенсилваније, Џесика Мари Маут (39), ухапшена је и оптужена за смрт четворо новорођенчади након што је станодавац пронашао њихове остатке у ормару куће, објавио је "Ен-би-си Њуз".
Власти тврде да је Маут добила бебе током шест година и убила их одмах након рођења.
Оптужена је за убиство из нехата, злостављање леша и прикривање смрти дјетета.
Остаци беба пронађени су у кесама за смеће и торбама по кући.
Станодавац, који је ишао да очисти кућу након њеног исељења у августу, открио је непријатан мирис из кесе за смеће у којој су се налазили остаци једне бебе.
Каснији налази су открили још три тијела на тавану.
Маут је наводно признала истражитељима да је сваку бебу родила код куће и да је послије порођаја, када је беба престала да дише, сакрила тијело у кесама или торбама.
Полиција је утврдила да никада није тражила медицинску помоћ након порођаја нити пријавила смрт.
Тренутно је у притвору и одбијена јој је кауција, а на суђењу би требало да се појави наредне недјеље.
