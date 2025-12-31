Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу

31.12.2025
21:00
Коментари:0
Google наставља да гура вјештачку интелигенцију у центар својих дигиталних производа, а најновији примјер долази из сегмента забаве и игара.
Наиме, YouTube Gaming је најавио отворену бета верзију пројекта Playables Builder, новог алата који омогућава креаторима садржаја да креирају једноставне видео игре уз помоћ AI, без потребе за знањем програмирања, извјештава Računalo.com.
Playables Builder је базиран на прототипу веб апликације развијене помоћу Gemini 3, најновије верзије Google-овог AI модела. Одабрани креатори могу да користе природни језик да опишу идеју игре, док систем аутоматски генерише функционалне, кратке игре које се могу играти директно унутар YouTube платформе. Ово додатно проширује концепт YouTube Playables, који је први пут тестиран 2023. године на десктоп и мобилним уређајима.
Подсјетимо се да је YouTube 2024. године већ увео подршку за игре за више играча, а интеграција AI је логичан сљедећи корак у развоју платформе. На овај начин, Гугл покушава да додатно ангажује кориснике и креаторе, нудећи им нове формате интерактивног садржаја који комбинују видео, игре и AI технологију, пише Рачунало.
Playables Builder концептуално подсјећа на недавно представљене пројекте Disco и GenTabs компаније Google Labs. То су AI алати који корисницима омогућавају да добију интерактивне виџете и прилагођене информативне приказе путем једноставних текстуалних упита, са циљем лакшег и ефикаснијег прегледања веба.
