Logo
Large banner

Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу

31.12.2025

21:00

Коментари:

0
Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу
Фото: Pixabay

Google наставља да гура вјештачку интелигенцију у центар својих дигиталних производа, а најновији примјер долази из сегмента забаве и игара.

Наиме, YouTube Gaming је најавио отворену бета верзију пројекта Playables Builder, новог алата који омогућава креаторима садржаја да креирају једноставне видео игре уз помоћ AI, без потребе за знањем програмирања, извјештава Računalo.com.

илу-јутјуб-29082025

Занимљивости

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

Playables Builder је базиран на прототипу веб апликације развијене помоћу Gemini 3, најновије верзије Google-овог AI модела. Одабрани креатори могу да користе природни језик да опишу идеју игре, док систем аутоматски генерише функционалне, кратке игре које се могу играти директно унутар YouTube платформе. Ово додатно проширује концепт YouTube Playables, који је први пут тестиран 2023. године на десктоп и мобилним уређајима.

Подсјетимо се да је YouTube 2024. године већ увео подршку за игре за више играча, а интеграција AI је логичан сљедећи корак у развоју платформе. На овај начин, Гугл покушава да додатно ангажује кориснике и креаторе, нудећи им нове формате интерактивног садржаја који комбинују видео, игре и AI технологију, пише Рачунало.

Ceca 1

Сцена

Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

Playables Builder концептуално подсјећа на недавно представљене пројекте Disco и GenTabs компаније Google Labs. То су AI алати који корисницима омогућавају да добију интерактивне виџете и прилагођене информативне приказе путем једноставних текстуалних упита, са циљем лакшег и ефикаснијег прегледања веба.

Подијели:

Тагови:

Jutjub

gejmeri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

Сцена

Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

2 седм

0
Туча ММА борца и јутјубера

Остали спортови

Јутјубери напали ММА борца, настао општи хаос

1 седм

0
Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

Наука и технологија

Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

2 седм

0
Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Сцена

Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

2 седм

0

Више из рубрике

Утврђено зашто су изумрли хобити

Наука и технологија

Утврђено зашто су изумрли хобити

1 д

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Наука и технологија

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

1 д

0
Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

Наука и технологија

Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

2 д

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Наука и технологија

Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Како се прослављала Нова година кроз историју?

22

50

Закерберг: Смартфон ће бити замјењен паметним наочарима

22

40

Цијене природног гаса у великом паду

22

30

Како да кожа не изгледа сиво од јаке шминке и алкохола: Важни савјети за његу првог дана 2026. године

22

20

Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner