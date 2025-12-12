Logo
Large banner

Три хороскопска знака која никада не заборављају увреду

Извор:

Индекс

12.12.2025

17:28

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Неки људи лако опраштају, преболе бол и настављају даље као да се ништа није догодило. А неки... не. Они не заборављају тон вашег гласа, ријечи или гдје сте стајали када сте их повриједили. Можда ће вам опростити, али никада неће заборавити.

Ови хороскопски знаци су познати по својим сјећањима. Дубоким и дугим. Када их повриједите, то не нестаје само зато што крећете даље. За њих је свака увреда рана која може да зацијели, али никада не нестаје у потпуности.

Шкорпија

Ако постоји знак који буквално има „архиву повређених“, то је Шкорпија. Његово памћење је невјероватно, и када га једном емоционално повриједите, можете бити сигурни да то никада неће заборавити.

Ауто базен француска

Свијет

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Неће нужно тражити освету, али ће повући црту, емоционално се затворити и никада вам више неће веровати истим интензитетом. Шкорпија не заборавља, и то је чини опасно тихом када је разочарате.

Рак

Рак дјелује емотивно, осјетљиво, и то је управо оно што јесте. Али управо зато се осјећа најдубље повријеђеним. Ако сте их повриједили ријечима, хладноћом или издали њихово повјерење, можете бити сигурни да ће то дуго носити у себи. Можда вас и даље воле, али ће у њима увијек постојати сјећање на тренутак када сте их сломили. И неће то заборавити, чак ни послије година.

Бик

Бикови не вјерују лако, али када отворе своје срце некоме, то је озбиљно. Зато свака бол долази као шок. Они не заборављају јер губитак повјерења за њих значи крај стабилности. Чак и ако наставе као да је све у реду, носиће ту једну реченицу, тај поглед, тај осјећај да их је неко преварио. И никада више неће бити исти према вама.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Ауто-мото

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

4 ч

0
Дијете прима терапију

Друштво

ФБиХ ће пратити дјецу излијечену од карцинома

4 ч

0
Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

Хроника

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

4 ч

0
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Свијет

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

4 ч

0

Више из рубрике

Ништа није јео 382 дана, само је желио да смрша

Занимљивости

Ништа није јео 382 дана, само је желио да смрша

7 ч

0
Риба посна трпеза

Занимљивости

Да ли је гријех имати интимне односе током поста

9 ч

0
Датум рођења открива хоћете ли бити богати: Је ли ваш на попису?

Занимљивости

Датум рођења открива хоћете ли бити богати: Је ли ваш на попису?

10 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 3 знака ће живјети као краљеви наредне године: Испуниће им се све жеље

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner