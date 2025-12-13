Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

Извор:
РТРС
13.12.2025
11:04

Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, а којим се предвиђа, између осталог, забрана пушења у затвореним просторима, наћи ће се пред посланицима у Народној скупштини Републике Српске 16. децембра.
И требало би то да буде један од најважнијих помака, у смислу заштите јавног здравља, нагласио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић, гостујући у нашем Јутарњем програму.
''Угоститељи су схватили озбиљност закона и подржали га, што само показује свијест да је здравље важније од свега. 400 до 600 милиона КМ годишњи су трошкови за лијечење особа које пуше и које су обољеле. Ми треба да у систему пронађемо толика средства, која заиста нису мала. Три четвртине становништва подржава овај закон који је у припреми'', истакао је Шеранић.
Став струке јесте да није здрава ни електроснка цигарета.
''То јесте доступан и легалан произовд, али није здрав, јер да јесте, продавао би се у апотекама. Око 11 одсто издвајају пушачи за цигарете када се узме просјечна плата у Српској, што заиста није мало'', додао је Шеранић.
Ако закон прође процедуру, почеће се примјењивати од 1. августа 2026. године.
Драган Глигорић, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу и шеф Катедре за међународне економске односе Економског факултета УНИ Бањалука, наглашава да су посљедња истраживања показала да 43 одсто одраслих пуши, и то су стални или повремени пушачи.
''То је огроман проценат у односу на нашу популацију. Учешће црног тржишта цигаретама се смањило са 18 одсто на свега седам одсто, и то показује да су инспекције радиле добар посао. Овај закон би требао да заштити прије свега пасивне пушаче, дакле оне који су директно изложени пушачима'', рекао је Глигорић, пише РТРС.
