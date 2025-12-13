Logo
Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

РТРС

13.12.2025

11:04

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу
Фото: АТВ

Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, а којим се предвиђа, између осталог, забрана пушења у затвореним просторима, наћи ће се пред посланицима у Народној скупштини Републике Српске 16. децембра.

И требало би то да буде један од најважнијих помака, у смислу заштите јавног здравља, нагласио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић, гостујући у нашем Јутарњем програму.

''Угоститељи су схватили озбиљност закона и подржали га, што само показује свијест да је здравље важније од свега. 400 до 600 милиона КМ годишњи су трошкови за лијечење особа које пуше и које су обољеле. Ми треба да у систему пронађемо толика средства, која заиста нису мала. Три четвртине становништва подржава овај закон који је у припреми'', истакао је Шеранић.

cigarete pusenje pixabay ilustracija

Друштво

Пушење у кафићима и ресторанима у Српској ускоро би могла бити прошлост

Став струке јесте да није здрава ни електроснка цигарета.

''То јесте доступан и легалан произовд, али није здрав, јер да јесте, продавао би се у апотекама. Око 11 одсто издвајају пушачи за цигарете када се узме просјечна плата у Српској, што заиста није мало'', додао је Шеранић.

Ако закон прође процедуру, почеће се примјењивати од 1. августа 2026. године.

илу-цигарете-07102025

Здравље

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

Драган Глигорић, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу и шеф Катедре за међународне економске односе Економског факултета УНИ Бањалука, наглашава да су посљедња истраживања показала да 43 одсто одраслих пуши, и то су стални или повремени пушачи.

''То је огроман проценат у односу на нашу популацију. Учешће црног тржишта цигаретама се смањило са 18 одсто на свега седам одсто, и то показује да су инспекције радиле добар посао. Овај закон би требао да заштити прије свега пасивне пушаче, дакле оне који су директно изложени пушачима'', рекао је Глигорић, пише РТРС.

Ален Шеранић

здравље

ugostitelji

pušenje

Коментари (1)
