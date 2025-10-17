Додик: Водимо одговорну политику, тражимо саговорнике у онима који желе да чују глас Српске

Извор:
АТВ
17.10.2025
18:11
Коментари:1
Желимо да водимо одговорну политику и тражимо саговорнике у онима који желе да чују глас Републику Српску рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, на конференцији за новинаре након састанка владајуће коалиције у Бањалуци.
"Коалиција окупљена око СНСД-а данас је разматрала ситуацију у Републици Српској и договорили смо се да одржимо двије посебне сједнице НСРС. Једна се односи на то да се именује вршилац дужности предсједника имајући у виду новонасталу ситуацију која је продукована неправним дјеловањем Кристијана Шмита и антиуставним, политички мотивисаном мржњом судија и тужиоца у Сарајеву, институција које немају уставни карактер. Свјесни да дио њихових покровитеља из западне Европе настоје да проводе политике које су мотивисане урушавањем уставног поретка Републике Српске, а опет из потребе да Српску очувамо стабилном и безбједном, као коалиција смо одлучили да због обављања послова Предсједника Републике Српске које морају да се обављају у овом времену да се именује вршилац дужности", рекао је Додик.
Друга посебна сједница биће заказана у току ноћи, односи се на питања закона који су раније доношени, а Уставни судови на било ком нивоу Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.
"Желимо да формално створимо услове како би Влада поново могла да разматра те законе и да нам понуде рјешења која ће бити у складу са позитивним правним прописима. Водимо одговорну политику. Покушавамо да нађемо саговорнике на западу који имају уши и желе да чују шта Српска говори. Сав овај проблем се десио зато што Шмит, а поготово муслиманска болумента из Сарајева није хтјела да чује другу страну, него су покушали све да наметну као израз своје воље. Тиме доказују и признају да је БиХ колонија, да није демократија него је вођена са стране. Тога желимо да се ослободимо. Да би то учинили морамо имати саговорнике. Да би их имали морамо људима пружити довољно аргумента да разумију да се овдје налази одговорна екипа људи политички мотивисаним да обезбједе политичку стабилност", рекао је Додик.
Он поручује да ће се учинити све да Српска скине предзнак који јој је наметнула сарајевска чаршија разбијајући спољну политику БиХ тако што је само лагала о Републици Српској.
Дејтонски споразум је срушен од разних вуцибатина да га више не вриједи бранити. Ми који смо унутра, видјели смо кршење, процедуре које се не поштују, антиуставне одлуке, истиче Додик.
"Апсурд је да политички муслимани у изведби Дине Конаковића, они као бране Дејтон, а све су учинили да га сруше. Драго ми је да четири особе које су биле на листи санкција САД, да су почеле да се скидају те санкције. Вјерујем да ћемо имати прилику да са одговорним људима разговарамо на ту тему".
Коментаришући дјеловање опозиције у НСРС, Додик поручује:
"Не очекујемо разумијевање опозиције, они то не могу разумјети. То је супротно ономе што они покушавају, а то је да путем муслиманског Сарајева и Шмита дођу на власт. Ово је супротно томе, то апсолутно одудара од њихових програмских циљева, а то је да бране Српску. Када смо хтјели да буду са нама, отрчали су у Сарајево у канцеларије британских и других амбасада. Са муслиманима договарали како да што више оцрне Републику Српску. Имате сасвим будаласте изјаве да од муслиманског Сарајева у политичком смислу не пријети ништа и да смо ми проблем. То говоре неки људи из Бањалуке".
Он поручује да је то наивно.
"Опозиција колико видим наставља даље. Имали смо прилику да сарађујемо, нису препознали тренутак. Они су га уништили. Када смо требали да останемо јединствени да пошаљемо поруку да се нико не може бавити питањем Устава Републике Српске они су побјегли. Покушавају да направе атмосферу као овдје ништа не ваља, то није тачно", рекао је Додик.
