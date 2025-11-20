Logo
Додик: Синиша Каран - глас политике коју смо водили!

Додик: Синиша Каран - глас политике коју смо водили!
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас на завршној предизборној трибини СНСД-а у Бањалуци да наставља да се бори за циљеве Републике Српске.

"Синиша Каран, завршиће овај народни мандат у наредних годину дана, а увијек је био ту када је тешко, када је изазовно, попут референдума о Дану Републике Српске", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је истакао да очекује да ће Бањалука гласати за Синишу Карана, јер је то глас за политике које смо водили, они који дају глас другом, директно тај глас шаљу у Сарајево Шмиту.

Централна трибина СНСД-а, дворана Борик

Он је нагласио да сви имају право на своје мишљење, али да на изборима сви морају да брину о Српској.

"Остајем овдје да се борим за циљеве Српске. А Синишина побједа биће моја побједа. Наставићемо даље у смислу развоја Српске, јер ће ова борба за Републику бити дуга и тешка. Успјех ћемо мјерити на крају", рекао је Додик.

Централна трибина СНСД-а

Додик је истакао да је БиХ једно морање које не даје сигурност.

"Та БиХ послије овога свега не може наћи унутрашњу хемију и вјечито ће бити морање на штету свих. Слобода је једино српска национална држава. Политика је тежак пут и само народ који има своје политике може да рачуна на своју сигурност. Нема успјешне државе без јаких лидера и увијек је у проблему ако није тако", истакао је Додик.

Додик је истакао да неки страни и други фактори очекују да он одустане, али да су погријешили.

Он је захвалио коалиционим партнерима за подршку политикама СНСД-а.

