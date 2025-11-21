Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

Извор:
Агенције
21.11.2025
18:40
Коментари:0
БХРТ обавијестио је јавност и гледаоце о прекиду програма БХТ1 због прокишњавања зграде.
"Поштовани гледаоци, извињавамо се због прекида програма БХТ1 током дана. Због техничких потешкоћа нисмо били у могућности емитовати редовни програм. Наше техничке екипе још увијек интензивно раде на отклањању узрока проблема", навели су и додали:
БиХ
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''
"Зграда РТВ дома је у катастрофалном стању, усљед чега је дошло до поплаве која је изазвала кварове. Због тога и даље нисмо у могућности емитовати све садржаје које смо снимали током дана".
Стога, наводе даље, данашње издање БХТ1 уживо неће изгледати онако како су га припремали током цијелог дана, као ни остатак њихових емисија.
Република Српска
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију
"Осим програма БХТ1, угрожен је и програм Федералне телевизије, чије су просторије такође смјештене у РТВ дому. Надамо се да ће проблеми бити ријешени чим прије и да ћемо функционисати у пуном капацитету. Захваљујемо на разумијевању", соапштено је из БХРТ-а.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
11 ч0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму