Logo
Large banner

Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

Извор:

Агенције

21.11.2025

18:40

Коментари:

0
Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

БХРТ обавијестио је јавност и гледаоце о прекиду програма БХТ1 због прокишњавања зграде.

"Поштовани гледаоци, извињавамо се због прекида програма БХТ1 током дана. Због техничких потешкоћа нисмо били у могућности емитовати редовни програм. Наше техничке екипе још увијек интензивно раде на отклањању узрока проблема", навели су и додали:

нермин никшић

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

"Зграда РТВ дома је у катастрофалном стању, усљед чега је дошло до поплаве која је изазвала кварове. Због тога и даље нисмо у могућности емитовати све садржаје које смо снимали током дана".

Стога, наводе даље, данашње издање БХТ1 уживо неће изгледати онако како су га припремали током цијелог дана, као ни остатак њихових емисија.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

"Осим програма БХТ1, угрожен је и програм Федералне телевизије, чије су просторије такође смјештене у РТВ дому. Надамо се да ће проблеми бити ријешени чим прије и да ћемо функционисати у пуном капацитету. Захваљујемо на разумијевању", соапштено је из БХРТ-а.

Подијели:

Тагови:

BHRT

Kiša

BHT

BHT1

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

4 ч

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

БиХ

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

5 ч

0
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

БиХ

Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

11 ч

0
Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

Република Српска

Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

1 д

0

Више из рубрике

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

Друштво

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

2 ч

0
Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

Друштво

Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

3 ч

0
Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

Друштво

Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

7 ч

0
Евро паре новац

Друштво

Полиција упозорава: Појавиле се лажне новчанице

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner