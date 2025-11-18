Logo
Зара повлачи производ са српског тржишта

Извор:

Б92

18.11.2025

14:11

Коментари:

0
Зара повлачи производ са српског тржишта

Зара је објавила да повлачи један производ са тржишта Србије након што је утврђено да не испуњава стандарде безбједности. Ријеч је о столици која се продавала у оквиру ЗАРА HOME понуде, а одлука о повлачењу донета је због могућег ризика за кориснике.

Столице са кодовима артикала 2628/073/305 и 2629/073/305 повлаче се јер је установљена опасност од превртања.

Модел има метални рам у нијанси сенфа, ротирајући механизам, точкиће и могућност подешавања висине. Јастук, наслон и рукохвати пресвучени су памучним ланом са пругама. Производ стиже у два одвојена дијела – сједиште и постоље – што омогућава једноставно склапање.

Купцима који посједују овај модел препоручује се сљедеће:

- Да одмах престану да користе столицу.

- Да контактирају кориснички сервис или посете најближу Зара продавницу ради повраћаја и пуног повраћаја новца.

- Рачун није потребан за рекламацију. Уколико је артикл испоручен на кућну адресу, компанија ће самостално ступити у контакт са купцима ради организације повраћаја.

Зара истиче да је безбједност потрошача њихов приоритет и да се за све детаљније информације купци могу обратити корисничкој подршци или посетити званични веб-сајт компаније.

(б92)

