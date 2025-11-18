Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

Извор:
Мондо.рс
18.11.2025
12:09
Коментари:0
Београдска полиција ухапсила је двојицу радника обезбјеђења познатог ресторана у Земуну због сумње да су у језивој тучи нанијели тешке тјелесне повреде госту В. В. (34), који се тренутно бори за живот у болници.
Задржавање до 48 сати одређено је радницима обезбјеђења, Б. К. (39) и Г. Р. (40), а они ће, како се незванично сазнаје, највјероватније одговарати за кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда. С обзиром на то да су повреде квалификоване као опасне по живот, случај је преузело Више јавно тужилаштво у Београду.
Према првим, незваничним информацијама, драма је почела због наизглед баналног разлога - непридржавања прописаног дрес кода. Обезбјеђење није дозволило госту В. В. улазак у ресторан, што је довело до вербалног сукоба који се брзо преселио ван локала.
"Њих двојица су толико крвнички тукли госта В. В. да има озбиљне повреде главе и љекари КБЦ 'Земун' боре му се за живот. Ријеч је о повредама због којих је живот жртве и даље угрожен", наводи извор близак истрази, истичући да се ради о сумњи на тешке тјелесне повреде.
Током ескалације сукоба, како се незванично сазнаје, В. В. је у једном тренутку извадио нож и њиме посекао по рукама и ногама двојицу чланова обезбјеђења.
Убадање ножем је изазвао додатни бијес код Б. К. и Г .Р., након чега су они, наводно, узвратили вишеструко бруталним нападом. Тукли су В. В. све док није пао на земљу и изгубио свијест. Повређени је хитно превезен у КБЦ "Земун", гдје је хитно примљен на интензивну његу.
Ухапшенима Б. К. и Г. Р. одређено је полицијско задржавање у трајању од 48 сати, током којег ће бити прикупљени додатни докази. Након истека задржавања, биће приведени Вишем јавном тужилаштву на саслушање.
Тужилаштво ће испитати све околности, укључујући свједочења и снимке надзорних камера, како би се прецизно квалификовало кривично дјело, узимајући у обзир и чињеницу да је В. В. први потегао нож, што би могло утицати на елементе нужне одбране код осумњичених, али ће се свакако морати утврдити да ли је накнадна сила обезбјеђења била прекорачење граница одбране.
