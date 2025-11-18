Велика акција полиције: Ухапшено 18 особа, ево за шта се сумњиче

Извор:
Агенције
18.11.2025
12:01
Коментари:0
По налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал у сарадњи са МУП СБПОК данас је на територији Србије ухапшено 18 особа због сумње да су од децембра прошле године до данас фалсификовали и направили више од 300 различитих докумената.
Како је саопштено из тужилаштва, криминална група сумњичи се да је правила свједочанстава, дипломе разних средњих, виших и високих школских установа, увјерења о положеним испитима, потврде о завршеној стручној пракси, потврде о положеним државним испитима, како на српском, тако и на страним језицима који су овјерени апостилима чиме је ова организована криминална група прибавила противправну имовинску корист, у до сада утврђеном износу од више од око 132.000 евра.
- Слободе су лишени С.С., Б.Г., Д.М., Д.П., С.Ј., Г.Б., Б.С. Љ.О.,М.Ж., Р.Ж., Л.Т., С.С., Д.В.,З.Л., М.М., Д.Д., Б.В. и Б.К.
Постоје основи сумње да је ова организована криминална група у поменутом временском периоду извршила кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, кривично дјело фалсификовање исправе у продуженом трајању а све у вези кривичног дјела злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању - наводи се у саопштењу Јавног тужилаштва за организовани криминал.
Претреси на више локација су у току.
- Ова 18-члана организована криминална група биће спроведена у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушана - додаје се у саопштењу.
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму