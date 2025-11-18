Минић: Влада и Српска вјерују у МУП, они су сигурност у тешким временима

Извор:
СРНА
18.11.2025
11:56
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да полицијска професија подразумијева и вјештину и патриотизам, те да Влада и Српска вјерују у припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који представљају сигурност у овим тешким временима.
"За вашу обуку биће обезбијеђено све што вам је потребно јер ви штитите нашу дјецу, људе, имовину", поручио је Минић данас на свечаности у Центру за обуку МУП-а у Бањалуци и нагласио да је Влада Републике Српске у протеклом периоду уложила много у тој сфери, али да ће материјална и техничка подршка бити настављене.
Минић је истакао да је част бити припадник МУП-а Републике Српске и изразио задовољство што види пуно жена у том министарству.
Премијер Републике Српске честитао је родитељима кадета и поручио им да буду поносни.
"Ви сте нам једина нада и сигурност у овим тешким временима. Наш однос према плавим униформама изазива дивљење и част. Желим вам пуно среће и успјеха. Нека живе Полиција Српске и Република Српска!", поручио је Минић.
На свечаности у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањалуци данас је промовисана 26. и 27. класа кадета Полицијске академије.
Заклетву је положило 375 кадета 26. и 198 кадета 27. класе Полицијске академије, у присуству премијера Саве Минића, министра унутрашњих послова Жељка Будимира и директора Полиције Синише Кострешевића.
