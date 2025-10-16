Планови, обећања и рокови: Шта су урадили министри за 38 дана од формирања нове владе?

Извор:
Тридесет осми дан нове Владе – дани неумољиво одбројавају до стотог дана када би сви министри требало да покажу резултате. Премијер најављује санкције за оне који не испуне зацртано, али министри дјелују спокојно. Кажу – све иде по плану. Неки чак и испред њега.
''Закон о туризму је тренутно на мишљењима у осталим Министарствима, те га очекујемо кроз једну или двије сједнице Владе да ће бити на самој сједници. Сљедеће седмице, један веома важан догађај- Регионална конференција, везана за трговину. Имамо конференцију о брендирању, гдје желимо додатно да ојачамо наше домаће произвођаче. Такође, Закон о угоститељству који ће у првих 100 дана бити завршен. Оно што није планирано, а ја ћу инсиситрати да буде- Завршетак централног инфомрационог Система. Разговарамо са извођачем радова да тај рок који је крај марта мјесеца, сљедеће године, буде крај ове године'', казао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
''Ми смо расписали кокурс за субвенцију за поврат каматне стопе младим брачним паровима. Сутра ће то бити објављено. Оно што је успјешно одрађено и реализовено је ''Недјеља дјетета’’. Ту смо партиципирали, један догађај је био наш. У другом догађају смо били партнери. Од оних планираних активности које смо навели да ћемо реализовати, неке већ јесмо, други смо у току'', казала је Селма Чабрић, министар за породицу, омладину и спорт Републике Српске.
У Министарству правде – отворена врата и за институције и за грађане. Горан Селак каже: нису у канцеларијама, него на терену. У Министарству привреде и предузетништва – 23 мјере, половину већ прецртали.
''Радимо, обилазимо и разговарамо са свим представницима институција. Разговарамо и са грађанима. Отворили смо врата Министарства правде сваког првог петка у мјесецу и разговарамо са свим грађанима. Наравно да смо разговарали и са Синдикатом правосуђа да видимо шта можемо заједно да урадимо како би побољшали статус свих запослених. Затим смо договрили измјештање притворске јединице у КПЗ-у Бијељина. Обишли смо доста Основних судова, Тужилаштава, Окружних судова, разговарамо са људима. Ево сутра идемо у Мркоњић Град. Идемо у оне институције гдје нико није обилазио више година'', рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
''Ми смо за тих првих сто дана предвиђели 23 мјере и активности. Оно што могу рећи у овом тренутку да смо ми негдје око половину тих мјера и активности спровели. А преостали дио је у фази израде. Исто тако, ја стојим иза тога да ће те активности бити реализоване. Ако буде било проблема што се тиче радника у Министарству који буду бојкотовали, или не буду хтјели радити – сигурно да ће бити санкционисани. Посао ће бити завршен без озира на то'', рекао је Војин Митровић, министар провреде и предузетништва Републике Српске.
Заштита природе, климатске промјене, нова законска рјешења – све је то у плану Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију. На законима и улагањима ради и нови министар просвјете и културе.
''На прошлој сједници Владе је било одлука о заштићеном подручју ''Губер’’ у Сребреници. Сједница, или двије прије тога смо имали информацију о активностима поводом проблематике, односно питања Трговске горе, гдје су сва Министраства, односно ресори добили конкретне активности. Дакле, то је такође било у плану. Наредна сједница Владе - имамо Oдлуку о измјени Oдлуке о управљању заштићеним подручјем ''Тара’’. Дакле, преносимо управљање, такође повјеравамо општини Фоча. То је такође било у плану. Поред тога, Нацрт Закона о климатским промјенама у процедури је прибављања завршних мишљења. Дакле, он ће ускоро да се нађе на некој од наредних сјендица НСРС'', изјавио је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
''Могу да кажем, ево ових дана су поједини конкурси из области културе. Не знам, ево, износ од 240 хиљада марака. Други конкурс од 100 хиљада марака. Тешко ми је да таксативно набрајам. Када су у питању инвестициона улагања; близу 600 хиљада када је у питању инвестициони циклус у школама. Малоприје сте такође поменули неколико закона, да их сад таксативно не наводим; Један од тих закона је предшкослко вапситање и образовање, он ће већ сљедеће седмице, ја мислим да иде на процедуру. Имамо још Закон о основном образовању, средњем, образовању одраслих. То су све нацрти. Врло брзо, можда и њега упутимо сљедеће седмице, зависи само да ли смо добили потребна мишљења'', казао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
У ресору пољопривреде–стратегија за наредних десет година. Анђелка Кузмић истиче да се на шумарству већ ради, а примјетни су и помаци у јавним предузећима.
''Свакако кључни документ је стратегија у шумарству за наредних 10 година на којој вриједно радимо. Дакле, у погледу газдовања кршем, једна мјера је завршена. Друга је у току. Што се тиче Јавног предузећа ''Шуме Републике Српске’’ – ту има одређених помака, дакле, потребно је још да се ради. Али могли сте и сами из медија чути, ових дана, предсједник Владе је доста говорио о томе'', рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
