Ово је први човјек који је добио црвени картон у ски скоковима

18.12.2025
12:25
Коментари:0
Турски скијашки скакач Фатих Арда Ипчиоглу (28) исписао је историју Свјетског купа, али на начин који сигурно није желио. На такмичењу у Клингенталу постао је први човјек у историји који је добио црвени картон због поновљеног кршења правила опреме.
Овај преседан га је коштао не само бодова у Њемачкој, већ и учешћа на сљедећој станици Свјетског купа, пише пољски портал Sport.pl .
Међународна скијашка федерација (ФИС) је ове сезоне направила значајне измјене у систему кажњавања, уводећи жуте и црвене картоне за прекршаје у вези са опремом. Црвени картон се такмичару издаје након другог прекршаја у истој сезони. Иако је сезона још увијек на почетку, ово није први такав случај. Пре Ипчиоглуа, једини други црвени картон у женској конкуренцији добила је Казахстанка Вероника Шишкина (22), која је такође два пута дисквалификована.
Најстрожа казна
Фатих Арда Ипчиоглу је успио да се квалификује за недјељно такмичење у Клингенталу. Учествовао је као трећи скакач и слетио је на 116,5 метара, што му вјероватно не би било довољно за пласман у другу серију. Међутим, није ни добио прилику да провјери свој пласман.
Serce się kraje 💔— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 14, 2025
Fatih Arda Ipcioglu jako pierwszy męski przedstawiciel w historii tej dyscypliny otrzymuje czerwoną kartkę (dwie żółte) 🟥
Efekt? Dyskwalifikacja na #Engelberg ⛔#skijumpingfamily #Klingenthal pic.twitter.com/HaYae50tS1
Убрзо након скока објављено је да је дисквалификован због неправилне дужине скија.
Пошто му је то био други такав прекршај ове сезоне, након дисквалификације у Лилехамеру, аутоматски је усљедила најстрожа казна: први црвени картон у историји мушких скијашких скокова.
Тешке посљедице за турског скакача
Црвени картон за Ипчиоглуа значи не само губитак бодова у Клингенталу, већ и забрану такмичења наредног викенда у Енгелбергу.
Ново правило налаже да је такмичар са црвеним картоном суспендован са наредна два такмичења. У пракси, то значи пропуштање цијелог такмичарског викенда, без обзира да ли је у питању индивидуално или тимско такмичење. Систем је сличан оном у фудбалу, гдје црвени картон значи суспензију за најмање једну наредну утакмицу.
Слика која је обишла свијет
Телевизијске камере су одмах након што је сазнао за одлуку снимиле сломљеног турског спортисту. Сједио је уз зид погнуте главе, а слика сломљеног скакача се брзо проширила друштвеним мрежама. „Срцепарајуће“, објавио је Јуроспорт на својој X платформи уз тужну фотографију.
Ипџиоглу никада није био на врху, али је познат као упорни такмичар који може да постигне изненађујуће резултате. Још увијек није освојио ниједан бод на Свјетском купу ове сезоне.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
2 ч0
Остали спортови
19 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
39
13
37
13
37
Тренутно на програму