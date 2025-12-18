Logo
Large banner

Ово је први човјек који је добио црвени картон у ски скоковима

18.12.2025

12:25

Коментари:

0
Црвени картон за турског скијаша
Фото: Друштвена мрежа X/Eurosport Polska

Турски скијашки скакач Фатих Арда Ипчиоглу (28) исписао је историју Свјетског купа, али на начин који сигурно није желио. На такмичењу у Клингенталу постао је први човјек у историји који је добио црвени картон због поновљеног кршења правила опреме.

Овај преседан га је коштао не само бодова у Њемачкој, већ и учешћа на сљедећој станици Свјетског купа, пише пољски портал Sport.pl .

Међународна скијашка федерација (ФИС) је ове сезоне направила значајне измјене у систему кажњавања, уводећи жуте и црвене картоне за прекршаје у вези са опремом. Црвени картон се такмичару издаје након другог прекршаја у истој сезони. Иако је сезона још увијек на почетку, ово није први такав случај. Пре Ипчиоглуа, једини други црвени картон у женској конкуренцији добила је Казахстанка Вероника Шишкина (22), која је такође два пута дисквалификована.

Најстрожа казна

Фатих Арда Ипчиоглу је успио да се квалификује за недјељно такмичење у Клингенталу. Учествовао је као трећи скакач и слетио је на 116,5 метара, што му вјероватно не би било довољно за пласман у другу серију. Међутим, није ни добио прилику да провјери свој пласман.

Убрзо након скока објављено је да је дисквалификован због неправилне дужине скија.

Пошто му је то био други такав прекршај ове сезоне, након дисквалификације у Лилехамеру, аутоматски је усљедила најстрожа казна: први црвени картон у историји мушких скијашких скокова.

Тешке посљедице за турског скакача

Црвени картон за Ипчиоглуа значи не само губитак бодова у Клингенталу, већ и забрану такмичења наредног викенда у Енгелбергу.

Ново правило налаже да је такмичар са црвеним картоном суспендован са наредна два такмичења. У пракси, то значи пропуштање цијелог такмичарског викенда, без обзира да ли је у питању индивидуално или тимско такмичење. Систем је сличан оном у фудбалу, гдје црвени картон значи суспензију за најмање једну наредну утакмицу.

Слика која је обишла свијет

Телевизијске камере су одмах након што је сазнао за одлуку снимиле сломљеног турског спортисту. Сједио је уз зид погнуте главе, а слика сломљеног скакача се брзо проширила друштвеним мрежама. „Срцепарајуће“, објавио је Јуроспорт на својој X платформи уз тужну фотографију.

Ипџиоглу никада није био на врху, али је познат као упорни такмичар који може да постигне изненађујуће резултате. Још увијек није освојио ниједан бод на Свјетском купу ове сезоне.

Подијели:

Тагови:

crveni karton

Ski skokovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

Свијет

"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

1 ч

0
Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац

Свијет

Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац

1 ч

0
Зеленски: Не дамо Донбас

Свијет

Зеленски: Не дамо Донбас

1 ч

0
Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

Хроника

Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

2 ч

0

Више из рубрике

Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Остали спортови

Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

19 ч

0
Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

Остали спортови

Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

1 д

0
Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

Остали спортови

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

2 д

0
Зимске олимпијске игре

Остали спортови

Зимске олимпијске игре почињу 6. фебруара, познато и ко их отвара

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner