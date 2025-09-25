Logo

Драматични снимци: Јак земљотрес затресао Венецуелу

Извор:

Агенције

25.09.2025

07:09

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 6,2 степена по Рихтеровој скали погодио је сјеверозападну Венецуелу, саопштио је Амерички геолошки завод.

Европско-медитерански сеизмолошки центар објавио је да је земљотрес био јачине 6,3 степена.

Према подацима америчког завода, епицентар земљотреса је био 24 километра источно-сјевероисточно од заједнице Мене Гранде у држави Зулија, више од 600 километара западно од главног града Каракаса.

Земљотрес је забиљежен на дубини од 7,8 километара. Потресе су осјетили становници у више венецуеланских држава, као и у суседној Колумбији, што је изазвало евакуацију стамбених и пословних објеката у близини границе.

Државна телевизија није прекинула програм, укључујући и научни сегмент који је водио предсједник Николас Мадуро.

Сат времена након земљотреса, министар комуникација Фреди Нањез објавио је на апликацији Телеграм да је Венецуеланска фондација за технолошка истраживања забиљежила два земљотреса мањег интензитета, јачине 3,9 и 5,4, али није коментарисао потрес који је регистровао Амерички геолошки завод. Нањез је навео да се слабији од ова два потреса догодио у држави Зулија, док је други потрес био у држави Баринас.

Мене Гранде, мјесто у којем је био епицентар, налази се на источној обали језера Маракаибо, кључног региона за венецуеланску нафтну индустрију. Венецуела је домаћин највећих потврђених резерви нафте на свијету.

