Драматични снимци: Јак земљотрес затресао Венецуелу

Земљотрес јачине 6,2 степена по Рихтеровој скали погодио је сјеверозападну Венецуелу, саопштио је Амерички геолошки завод.
Европско-медитерански сеизмолошки центар објавио је да је земљотрес био јачине 6,3 степена.
Према подацима америчког завода, епицентар земљотреса је био 24 километра источно-сјевероисточно од заједнице Мене Гранде у држави Зулија, више од 600 километара западно од главног града Каракаса.
🚨#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en #Zulia Terremoto de magnitud 6.2 #Venezuela .#Terremotobogota #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakevenezuela #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/2gUCQsxwLy— Joshtve_ (@Joshtve_) September 25, 2025
Земљотрес је забиљежен на дубини од 7,8 километара. Потресе су осјетили становници у више венецуеланских држава, као и у суседној Колумбији, што је изазвало евакуацију стамбених и пословних објеката у близини границе.
Државна телевизија није прекинула програм, укључујући и научни сегмент који је водио предсједник Николас Мадуро.
A 6.2-magnitude #earthquake struck northwest #Venezuela on Wednesday, according to the US Geological Survey. The quake’s epicenter was located 15 miles (24 km) east-northeast of Mene Grande in #Zulia state, over 370 miles (600 km) west of the capital, #Caracas, at a shallow depth… pic.twitter.com/SDVc0725QF— News9 (@News9Tweets) September 25, 2025
Сат времена након земљотреса, министар комуникација Фреди Нањез објавио је на апликацији Телеграм да је Венецуеланска фондација за технолошка истраживања забиљежила два земљотреса мањег интензитета, јачине 3,9 и 5,4, али није коментарисао потрес који је регистровао Амерички геолошки завод. Нањез је навео да се слабији од ова два потреса догодио у држави Зулија, док је други потрес био у држави Баринас.
Мене Гранде, мјесто у којем је био епицентар, налази се на источној обали језера Маракаибо, кључног региона за венецуеланску нафтну индустрију. Венецуела је домаћин највећих потврђених резерви нафте на свијету.
