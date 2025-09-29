Вучић са руским амбасадором: Ево шта је била тема

29.09.2025
20:16
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић и руски амбасадор Александар Боцан-Харченко размотрили су на састанку у Београду ситуацију у вези са Нафтном индустријом Србије /НИС/ и кораке за очување сигурног снабдијевања и уредног пословања компаније, уз пуно уважавање међународних обавеза Србије.
Вучић је истакао да је са амбасадором Руске Федерације разговарао о билатералним односима, регионалној стабилности и енергетској безбједности.
"Наш пут остаје политика мира, стабилности и заштите интереса свих наших грађана", написао је Вучић на "Инстаграму".
