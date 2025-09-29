Logo

Вучић са руским амбасадором: Ево шта је била тема

29.09.2025

20:16

Коментари:

0
Вучић са руским амбасадором: Ево шта је била тема
Фото: Instagram / buducnostsrbijeav

Предсједник Србије Александар Вучић и руски амбасадор Александар Боцан-Харченко размотрили су на састанку у Београду ситуацију у вези са Нафтном индустријом Србије /НИС/ и кораке за очување сигурног снабдијевања и уредног пословања компаније, уз пуно уважавање међународних обавеза Србије.

Вучић је истакао да је са амбасадором Руске Федерације разговарао о билатералним односима, регионалној стабилности и енергетској безбједности.

"Наш пут остаје политика мира, стабилности и заштите интереса свих наших грађана", написао је Вучић на "Инстаграму".

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Aleksandar Bocan-Harčenko

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

Србија

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

2 ч

0
Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?

Србија

Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?

4 ч

0
Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

Србија

Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

4 ч

0
Полиција Србије УКП

Србија

БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

04

Дејан Станковић ускоро бивши?

21

01

Централне вијести 29.09.2025.

20

57

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

20

44

Пацови преплављују градове широм свијета: Озбиљна здравствена пријетња?

20

21

Огромна аномалија у Земљином гравитацијском пољу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner