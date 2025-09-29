Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

29.09.2025
18:34
Коментари:0
У заједничкој акцији смедеревске полиције и БИА ухапшено је 11 особа са подручја Велике Плане и Београда, осумњичени да су од априла до септембра ове године учествовали у вандалским нападима у Паризу - гдје су зеленом бојом обиљежили Музеј Холокауста, више синагога и један јеврејски ресторан.
Такође им се ставља на терет лијепљење наљепница са увредљивим и геноцидним садржајем, као и остављање свињских глава испред муслиманских богомоља. Према наводима истраге, њихово дјеловање није било ограничено само на Париз - осумњичени се повезују и са инцидентом у Берлину, у близини Бранденбуршке капије, гдје су поставили бетонске конструкције са исписаним порукама.
Србија
Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?
Почетком септембра најмање девет свињских глава откривено је испред џамија у париском региону. Шеф париске полиције Лоран Нуњез напоменуо је да претходне акције, које нису сличне, носе обиљежја страног мијешања.
Француски медији приказали су снимак са надзорних камера када је непознати мушкарац остављао свињске главе испред вјерског објекта. Он је у глуво доба ноћи, са капуљачом, остављао свињске главе.
У Жантију, као и у Монтреју и другим локацијама, истражитељи су примијетили сличан натпис, написан плавим мастилом. Према извјештајима, исти човјек се појављује на најмање седам надзорних камера.
Париска полиција саопштила је, подсјетимо, да су свињске главе "поставили страни држављани који су одмах напустили земљу, са јасном намјером да изазову немире унутар нације".
Кошарка
Умро Драган Тијанић, огласио се и Богдан Богдановић
Један фармер из Нормандије обратио се након инцидента истражитељима и испричао им да су двије особе дошле да купе десетак свињских глава, а потом описао њихово возило и истакао како је имало српске таблице. Снимци сигурносних камера показали су да су иста лица стигла у Париз у истом возилу током ноћи између понедјељка 8, и уторка. 9. септембра.
Снимци су такође показали двојицу мушкараца како остављају главе испред бројних џамија. Вјероватно су користили хрватску телефонску линију, чији је сигнал праћен приликом преласка француско-белгијске границе у уторак ујутру, након извршења кривичних дјела.
Како је данас саопштено из МУП-а Србије, ухапшени су Ф. П, Н. Ћ, А. С, А. Б, Ђ. П, С. П, Н. Ж, Н. Д, А. М, Н. С. и Д. М. због постојања основане сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела, расна и друга дискриминација и шпијунажа.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
57
18
50
18
46
18
34
18
23
Тренутно на програму