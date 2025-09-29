Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?

Извор:
Телеграф
29.09.2025
16:52
Коментари:0
У акцији смедеревске полиције и БИА ухапшено је 11 особа из Велике Плане и Београда, а због сумње да су од априла до септембра обве године бацили зелену боју на Музеј Холокауста у Паризу, неколико синагога, као и јеврејски ресторан, али и "лијепили наљепнице са геноцидним садржајем и постављали свињске главе испред муслиманских верских објеката". Ипак, они нису "оперисали" само у Паризу - сумња се да су у близини Бранденбуршке капије у Берлину поставили бетонске скелете са исписаним порукама.
Како је саопштено из МУП Србије, ухапшени су Ф. П, Н. Ћ, А. С, А. Б, Ђ. П, С. П, Н. Ж, Н. Д, А. М, Н. С. и Д. М. због постојања основане сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела, расна и друга дискриминација и шпијунажа.
Париска полиција саопштила је, подсјетимо, да су свињске главе "поставили страни држављани који су одмах напустили земљу, са јасном намером да изазову немире унутар нације".
Хроника
Велика акција полиције: Ухапшено седам особа, претреси на више од 20 локација
Један фармер из Нормандије обратио се након инцидента истражитељима и испричао им да су двије особе дошле да купе десетак свињских глава, а потом описао њихово возило и истакао како је имало српске таблице. Снимци сигурносних камера показали су да су иста лица стигла у Париз у истом возилу током ноћи између понедјељка 8, и уторка. 9. септембра. Снимци су такође показали двојицу мушкараца како остављају главе испред бројних џамија. Вјероватно су користили хрватску телефонску линију, чији је сигнал праћен приликом преласка француско-белгијске границе у уторак ујутру, након извршења кривичних дјела.
Србија
БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже
Француске власти су у уторак обећале подршку муслиманском становништву Француске у вријеме растућег антиисламског расположења. Француска има највећу популацију муслимана у Европи, више од 6 милиона, којима је забрањено конзумирање свињског меса.
Шеф париске полиције, Лорен Нунез, изјавио је да не може да искључи страно мијешање са циљем да дестабилизује Француску у тренутку када се суочава са фискалном и политичком кризом.
Француска је и раније оптуживала Русију за покушај сијања раздора. Тројица Срба, оптужених за везе са "страном силом", ухапшена су након што су синагоге и Меморијал Холокауста у мају ишарани зеленом бојом, да би у Србији слободе било лишено укупно 11.
Осумњичени М. Г, који је у бјекству је, како је саопштено од стране МУП, поступајући по инструкцијама стране обавјештајне службе, на територији Србије је организовао и обучавао групу српских држављана која је, уз помоћ К. С, имала за циљ да "на основу разлике у раси, боји коже, вјерској припадности, националности и етничком поријеклу, на територији Републике Француске и Савезне Републике Њемачке, крши основна људска права и слободе гарантовања општеприхваћеним правилима међународног права и ратификованим међународним уговорима".
Свијет
Трамп најавио царине од 100 одсто на филмове снимљене ван Aмерике
Испред муслиманских вјерских објеката је почетком септембра пронађено најмање девет свињских глава - четири у Паризу и пет у унутрашњим предграђима. Како је Нунез рекао, полиција је отворила истрагу због подстицања на мржњу, те је ове поступке назвао "одвратним". Нунез је тада додао да би могле постојати паралеле са претходним инцидентима повезаним са "страним мијешањем", али је позвао на "крајњи опрез".
Свињске биле су упаковане у целофан са украсном траком, а поред њих је била порука "пријатно" написана с намјером да испровоцира и са намјерном словном грешком. Умјесто бон апетит, писало је bonne appetit (реч bonne има два значења - добро и чистачица, кућна помоћница). "На неколико глава било је плавим маркером исписано презиме предсједника Емануела Макрона", саопштило је париско тужилаштво.
Република Српска
Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске
"Ле Монде" је 10.септембра пренео да је тужилаштво у Паризу саопштило да иза постављања свињских глава стоје "страни држављани који су одмах напустили земљу".
Осумњичени ће у законском року од 48 сати бити доведени у просторије Вишег јавног тужилаштва у Смедереву ради саслушања.
(Телеграф)
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
50
18
46
18
34
Тренутно на програму