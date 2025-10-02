Logo

Додик се састао са Путином

02.10.2025

21:30

Коментари:

1
Додик се састао са Путином
Фото: Srna

Предсједник Русије Владимир Путин састао се у Сочију, на маргинама форума "Валдај", са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.

Састанак је одржан након пленарне сједнице годишњег састанка клуба "Валдај", којем је присуствовао руски лидер.

Како је раније рекао портпарол Кремља Дмитриј Песков, Путин и Додик су се састали недавно и настављају активан дијалог.

Они имају доста тема за разматрање, додао је Песков, а преноси Спутњик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу

Република Српска

Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу

3 ч

0
Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

Република Српска

Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

3 ч

0
Станивуковић осуо паљбу по свима

Република Српска

Станивуковић осуо паљбу по свима

3 ч

1
Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Република Српска

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

6 ч

9
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Остаје жал: Звезда поражена од Порта

22

59

Звезда поражена у Минхену

22

56

Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

22

39

Додик: Русија одбацује мијешање странаца у унутрашње ствари у БиХ

22

29

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner