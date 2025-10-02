Додик се састао са Путином

02.10.2025
21:30
Коментари:1
Предсједник Русије Владимир Путин састао се у Сочију, на маргинама форума "Валдај", са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
Састанак је одржан након пленарне сједнице годишњег састанка клуба "Валдај", којем је присуствовао руски лидер.
Како је раније рекао портпарол Кремља Дмитриј Песков, Путин и Додик су се састали недавно и настављају активан дијалог.
Они имају доста тема за разматрање, додао је Песков, а преноси Спутњик.
