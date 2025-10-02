Путин: Знам да је ситуација у Републици Српској сложена

02.10.2025
22:01
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин вечерас је на састанку са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком оцијенио ситуацију у Српској сложеном.
Знам да је ситуација у вашој земљи изузетно тешка, може се рећи сложена", додао је Путин.
Он је изразио задовољство састанком са предсједником Српске на маргинама Валдајског форума у Сочију, те додао да је заинтересован да чује Додикову оцјену.
Путин је нагласио да његов саговорник много ради на изградњи односа са Русијом.
Додик је изразио задовољство што има прилику да са Путином размотри добре, стабилне, стратешке односе и сагласио се са руским предсједником о оцјени ситуације у Српској.
- Слажем се са вама да је ситуација код нас сложена - рекао је Додик.
Он је захвалио Путину за могућност учествовања на засједању клуба "Валдај", преноси РТРС.
