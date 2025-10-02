Logo

Путин: Знам да је ситуација у Републици Српској сложена

02.10.2025

22:01

Путин: Знам да је ситуација у Републици Српској сложена
Фото: Srna

Предсједник Русије Владимир Путин вечерас је на састанку са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком оцијенио ситуацију у Српској сложеном.

Знам да је ситуација у вашој земљи изузетно тешка, може се рећи сложена", додао је Путин.

Он је изразио задовољство састанком са предсједником Српске на маргинама Валдајског форума у Сочију, те додао да је заинтересован да чује Додикову оцјену.

Путин-Додик-Сочи

Република Српска

Путин Додику: Драго ми је да вас видим, честитам Дан српског јединства

Путин је нагласио да његов саговорник много ради на изградњи односа са Русијом.

Додик је изразио задовољство што има прилику да са Путином размотри добре, стабилне, стратешке односе и сагласио се са руским предсједником о оцјени ситуације у Српској.

- Слажем се са вама да је ситуација код нас сложена - рекао је Додик.

Путин-Додик-Сочи 02102025

Република Српска

Додик се састао са Путином

Он је захвалио Путину за могућност учествовања на засједању клуба "Валдај", преноси РТРС.

Милорад Додик

Владимир Путин

