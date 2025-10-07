Logo

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

07.10.2025

18:21

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

На суду у Бечу почело је суђење малољетницима који су оптужени да су уцјењивали, сексуално злостављали и силовали 28-годишњу учитељицу.

Све је почело након што је учитељица прије двије године ушла у везу с бившим учеником, који је тада био малољетан и имао је само 16 година.

полиција Косово и Метохија

Србија

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

Његови пријатељи су сазнали за везу и потом је почели уцјењивати фотографијама и видео снимцима. У јануарусу тројица дјечака наводно запалила њен стан у Бечу док је била на одмору.

Оптуженици, старости између 14 и 17 година, у лисицама су доведени на суд и дјелимично су признали кривицу, преноси "Нет".

Халид Бешлић

Сцена

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

Давид Јодлбауер, адвокат једног од оптужених, каже да његов клијент одбацује кривицу: "У великој мјери, посебно кад је ријеч о кључном питању - повреди сексуалног интегритета жртве - колико ми је познато, сви оптуженици изјашњавају се да нису криви."

Силовање

Аустрија

