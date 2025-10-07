Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

07.10.2025
18:21
Коментари:0
На суду у Бечу почело је суђење малољетницима који су оптужени да су уцјењивали, сексуално злостављали и силовали 28-годишњу учитељицу.
Све је почело након што је учитељица прије двије године ушла у везу с бившим учеником, који је тада био малољетан и имао је само 16 година.
Србија
У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу
Његови пријатељи су сазнали за везу и потом је почели уцјењивати фотографијама и видео снимцима. У јануарусу тројица дјечака наводно запалила њен стан у Бечу док је била на одмору.
Оптуженици, старости између 14 и 17 година, у лисицама су доведени на суд и дјелимично су признали кривицу, преноси "Нет".
Сцена
Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?
Давид Јодлбауер, адвокат једног од оптужених, каже да његов клијент одбацује кривицу: "У великој мјери, посебно кад је ријеч о кључном питању - повреди сексуалног интегритета жртве - колико ми је познато, сви оптуженици изјашњавају се да нису криви."
Свијет
22 мин0
Свијет
25 мин0
Република Српска
34 мин0
Здравље
36 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму