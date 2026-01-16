Саудијска Арабија, Катар, Турска и Оман упозорили Трампа: Напад на Иран би изазвао регионални хаос

16.01.2026
07:03
Коментари:0
Саудијска Арабија, Катар, Турска и Оман позвали су америчког предсједника Доналда Трампа да не покрене ваздушне нападе на Иран у посљедњем тренутку лобирања, потакнутом страховима да би напад довео до великог и дуготрајног сукоба широм Блиског истока.
Упозорења на хаос од стране дугогодишњих америчких савезника, чини се, помогла су да Трамп касно у сриједу одлучи одустати од војног удара.
У случају Саудијске Арабије, њен опрез довео је до тога да САД-у ускрати кориштење свог ваздушног простора за било какве нападе.
У наставку разговора, саудијски министар спољних послова принц Фаисал бин Фархан у четвртак је телефоном разговарао са колегама из Ирана, Омана и Турске.
Иран и даље политички стоји по страни у односу на заливске државе, дјелимично због своје континуиране подршке ослабљеној мрежи регионалних савезника познатој као "осовина отпора", као и због одбијања да подржи рјешење о двије државе за Палестину те спорова око три острва у Заливу на која право полажу Уједињени Арапски Емирати, што подржава и Вијеће за сарадњу заливских земаља (ГЦЦ).
Међутим, ирански министар вањских послова такође је започео низ посјета арапским престолницама за које се каже да су побољшале односе. Прошле године је, на примјер посјетио Бахреин, што је била прва посјета једног иранског министра тој земљи од 2010. Такође је четири пута прошле године боравио у Каиру у настојању да унаприједи односе. Двије стране су прекинуле дипломатске односе 2016. године.
Саудијско-ирански односи, некада међу најнапетијима на Блиском истоку, већ три године су на путу опоравка.
