Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

- Захтијевамо од САД и њихових истомишљеника да одустану од нових непромишљених одлука и потеза, укључујући и оне који се односе на нуклеарне објекте. Умјесто тога, потребно је усредсредити се на обезбјеђивање чврстих гаранција одустајања од даље конфронтације - изјавио је Небензја на сједници Савјета безбједности УН о Ирану.

По његовим ријечима, САД и њихова група подршке користе економске и социјалне проблеме са којима се суочавају обични Иранци, настале као посљедица "незаконитог западног притиска", ради дестабилизације ситуације у Ирану, те да оно што се дешава у овој земљи подсјећа на сценарије обојених револуција.

- Оно што се дешава у Ирану је још један примјер коришћења провјерених метода обојених револуција, у којима специјално обучени наоружани провокатори претварају мирне протесте у бесмислене нереде, погроме, уништавање јавне имовине и брутална убиства припадника органа реда - навео је Небензја током седнице СБ УН о ситуацији у Ирану.

Ипак, како каже, динамика протеста се смирила и ситуација се постепено враћа у нормалу. Он је упозорио на то да је реторика САД која се ових дана може чути јако опасна и неодговорна, те да су такве изјаве ништа друго до "отворено подстицање на насилну промјену уставног поретка суверене државе".

- Ваши поступци би могли додатно да гурну регион у крвави хаос, који ризикује да се прошири и ван његових граница - упозорио је Небензја.

Како каже, јасно је да је циљ сазивања сједнице покушај да се оправда отворено мијешање САД у унутрашње послове Ирана.

- Сједница коју су сазвале наше америчке колеге није ништа друго до још један покушај да се оправда отворена агресија и мијешање у унутрашње послове суверене државе. А уколико се иранске власти, на подстицај Вашингтона, не уразумије, намјера је да се 'ирански проблем' ријеши на њихов уобичајен начин - наношењем удара са циљем свргавања режима који им није по вољи - објаснио је Небензја.

Русија позива чланице Уједињених нација да спријече нову велику ескалацију.

- Позивамо иницијатора данашње сједнице да престане да прави од себе свјетског судију и да стави тачку на своје активности које воде ка ескалацији - закључио је стални представник Русије при УН.

Хитна сједница Савјета безбедности УН о Ирану одржана је јуче на захтјев Сједињених Америчких Држава.