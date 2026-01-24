"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Извор:
СРНА
24.01.2026
14:32
Коментари:0
Трочлана медицинска екипа погинула је када је њихово возило погодио украјински дрон у Херсонској области, рекао је регионални гувернер Владимир Салдо.
"Ово је још један ратни злочин кијевског режима и злочин против човјечности", навео је Салдо на "Телеграму".
Он је раније потврдио да је украјински дрон погодио медицинско возило које је било на путу до тешко болесног пацијента.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму