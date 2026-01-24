Logo
"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

СРНА

24.01.2026

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Трочлана медицинска екипа погинула је када је њихово возило погодио украјински дрон у Херсонској области, рекао је регионални гувернер Владимир Салдо.

"Ово је још један ратни злочин кијевског режима и злочин против човјечности", навео је Салдо на "Телеграму".

Он је раније потврдио да је украјински дрон погодио медицинско возило које је било на путу до тешко болесног пацијента.

Русија

napad dronom

Kijev

