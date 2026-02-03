Њемачки градови паралисани због масовног штрајка

Извор:
РТ Балкан
03.02.2026
18:04
Коментари:0
Десетине хиљада запослених у јавном превозу започеле су штрајк широм Њемачке, оставивши градове у многим дијеловима земље практично паралисаним.
У међувремену, у многим дијеловима земље стигле су веома ниске температуре, приморавши путнике да траже алтернативне начине превоза.
Почев од три часа ујутру по локалном времену у понедјељак, већина аутобуских, трамвајских и метро линија обустављена је у готово свим њемачким савезним покрајинама, изузев Доње Саксоније.
Штрајк је организовао синдикат Верди, који представља око 100.000 радника, након што су преговори са општинским и покрајинским јавним превозним предузећима запали у ћорсокак.
Верди захтева краћу радну недјељу и смене, дуже периоде одмора, као и веће додатке за ноћни и викенд рад. Међутим, многи градови суочавају се са буџетским ограничењима.
Говорећи за НДР, представник синдиката Франк Шишефски бранио је радничку акцију, наводећи да "не можемо да бирамо тренутак за спор око зарада".
"Нажалост, не можемо да чекамо боље вријеме", рекао је Шишефски.
Сљедећа рунда преговора заказана је за 9. фебруар. Верди је упозорио да би нови штрајкови могли да усљеде уколико послодавци не испуне њихове захтијеве.
Посљедњих година Њемачка је била свједок више сличних великих радничких акција које су погађале међуградски и приградски железнички саобраћај, као и велике аеродроме, при чему су радници захтијевали веће плате и скраћење радног времена.
Њемачка економија је забиљежила две године рецесије, 2023. и 2024, као и период готово потпуне стагнације током 2025. године.
Прошлог децембра, централна банка Њемачке упозорила је да је земља на путу да забиљежи највећи буџетски дефицит од уједињења 1990. године, наводећи као разлоге повећану војну потрошњу и наставак финансијске подршке Украјини.
