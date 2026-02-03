Logo
Large banner

Њемачки градови паралисани због масовног штрајка

Извор:

РТ Балкан

03.02.2026

18:04

Коментари:

0
Њемачки градови паралисани због масовног штрајка
Фото: Cristian Manieri/Pexels

Десетине хиљада запослених у јавном превозу започеле су штрајк широм Њемачке, оставивши градове у многим дијеловима земље практично паралисаним.

У међувремену, у многим дијеловима земље стигле су веома ниске температуре, приморавши путнике да траже алтернативне начине превоза.

Почев од три часа ујутру по локалном времену у понедјељак, већина аутобуских, трамвајских и метро линија обустављена је у готово свим њемачким савезним покрајинама, изузев Доње Саксоније.

Штрајк је организовао синдикат Верди, који представља око 100.000 радника, након што су преговори са општинским и покрајинским јавним превозним предузећима запали у ћорсокак.

Верди захтева краћу радну недјељу и смене, дуже периоде одмора, као и веће додатке за ноћни и викенд рад. Међутим, многи градови суочавају се са буџетским ограничењима.

Говорећи за НДР, представник синдиката Франк Шишефски бранио је радничку акцију, наводећи да "не можемо да бирамо тренутак за спор око зарада".

"Нажалост, не можемо да чекамо боље вријеме", рекао је Шишефски.

Сљедећа рунда преговора заказана је за 9. фебруар. Верди је упозорио да би нови штрајкови могли да усљеде уколико послодавци не испуне њихове захтијеве.

Посљедњих година Њемачка је била свједок више сличних великих радничких акција које су погађале међуградски и приградски железнички саобраћај, као и велике аеродроме, при чему су радници захтијевали веће плате и скраћење радног времена.

Њемачка економија је забиљежила две године рецесије, 2023. и 2024, као и период готово потпуне стагнације током 2025. године.

Прошлог децембра, централна банка Њемачке упозорила је да је земља на путу да забиљежи највећи буџетски дефицит од уједињења 1990. године, наводећи као разлоге повећану војну потрошњу и наставак финансијске подршке Украјини.

(рт балкан)

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Возови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

Свијет

Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

8 ч

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Свијет

Масовни протести у 150 градова Њемачке

1 д

0
Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Свијет

Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

1 д

0
Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Економија

Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

1 д

0

Више из рубрике

Питер Манделсон поднио оставку због веза са Епстајном

Свијет

Питер Манделсон поднио оставку у Дому лордова због веза са Епстајном

6 ч

0
Сана Алајмовић и Џефри Епстајн

Свијет

Огласила се Сана Алајмовић због повезивања са Епстајном

7 ч

0
Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

Свијет

Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

7 ч

0
Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

Свијет

Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner