Logo
Large banner

Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

Извор:

СРНА

03.02.2026

18:28

Коментари:

0
Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Ултра-прерађена храна направљена је да подстакне зависност и зато има више заједничког са цигаретама него са воћем или поврћем због чега захтијева далеко строжу регулацију, наведено је у студији истраживача са Харварда, Универзитета у Мичигену и Универзитета Дјук.

Како је појашњено, то су прехрамбени производи који су индустријски произведени, у којима су често кориштени емулгатори или вјештачке боје и ароме.

Ова храна направљена је да подстакне конзумацију, а доступна је широм свијета.

Ова категорија укључује безалкохолна пића и упаковане грицкалице попут чипса и кекса.

Постоје сличности у процесима производње ултра-прерађене хране и цигарета, као и у напорима произвођача да оптимизују "дозе" производа, пише "Гардијан".

Аутори сматрају да су маркетиншке тврдње о производима "са ниским садржајем масти" или "без шећера" или обмањујуће тврдње о наводним здравственим бенефитима сличне рекламирању филтера за цигарете педесетих година прошлог вијека као заштитне иновације која је "у пракси нудила мало значајне користи".

Истакли су да лекције из регулације дувана, "укључујући парнице, ограничења маркетинга и структурне интервенције", могу понудити водич за смањење штете повезане са ултра-прерађеном храном, позивајући на напоре јавног здравља да се "пребаце са индивидуалне на одговорност прехрамбене индустрије".

Подијели:

Тагови:

zavisnost

Чипс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

Економија

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

1 мј

0
Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

Здравље

Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

4 мј

0
Ово је најнездравија намирница, а Срби је масовно једу

Здравље

Ово је најнездравија намирница, а Срби је масовно једу

7 мј

0
У чипсу из БиХ повишен ниво акриламида, постоји ризик од конзумације

БиХ

У чипсу из БиХ повишен ниво акриламида, постоји ризик од конзумације

9 мј

0

Више из рубрике

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Здравље

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

9 ч

0
Вода чаша

Здравље

Мали знакови који показују да не пијете довољно воде: Већина мисли да је у питању умор

11 ч

0
Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

Здравље

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

13 ч

0
Ораси-орах

Здравље

Ова укусна намирница одлична је за снижавање холестерола

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner