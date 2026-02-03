Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

Извор:
Ултра-прерађена храна направљена је да подстакне зависност и зато има више заједничког са цигаретама него са воћем или поврћем због чега захтијева далеко строжу регулацију, наведено је у студији истраживача са Харварда, Универзитета у Мичигену и Универзитета Дјук.
Како је појашњено, то су прехрамбени производи који су индустријски произведени, у којима су често кориштени емулгатори или вјештачке боје и ароме.
Ова храна направљена је да подстакне конзумацију, а доступна је широм свијета.
Ова категорија укључује безалкохолна пића и упаковане грицкалице попут чипса и кекса.
Постоје сличности у процесима производње ултра-прерађене хране и цигарета, као и у напорима произвођача да оптимизују "дозе" производа, пише "Гардијан".
Аутори сматрају да су маркетиншке тврдње о производима "са ниским садржајем масти" или "без шећера" или обмањујуће тврдње о наводним здравственим бенефитима сличне рекламирању филтера за цигарете педесетих година прошлог вијека као заштитне иновације која је "у пракси нудила мало значајне користи".
Истакли су да лекције из регулације дувана, "укључујући парнице, ограничења маркетинга и структурне интервенције", могу понудити водич за смањење штете повезане са ултра-прерађеном храном, позивајући на напоре јавног здравља да се "пребаце са индивидуалне на одговорност прехрамбене индустрије".
