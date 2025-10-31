Logo

Њемачки војни гигант ради у три смјене и шири се на Балкан

31.10.2025

19:27

Њемачки војни гигант ради у три смјене и шири се на Балкан

Њемачка корпорација Рајнметал АГ у посљедње три године постала је синоним за европску војну ренесансу. Док Европа интензивно јача своју одбрамбену индустрију, Рајнметал се профилисао као кључни играч у опскрби НАТО чланица модерним оружјем, муницијом и оклопним возилима.

Његов нагли успон чини га не само индустријским симболом њемачког "повратка снаге", већ и једним од највећих добитника новог геополитичког доба, пише БизнисИнфо.ба.

Од традиционалне фабрике оружја до европског лидера

Компанија Рајнметал основана је почетком 20. вијека у Њемачкој, а дуги низ година била је позната по производњи оружја и артиљерије. Током Хладног рата играла је важну улогу у наоружавању Бундесвер, а након пада Берлинског зида фокус је пребацила на оклопна возила и муницију.

Прекретница долази након 2022. године, када руска инвазија на Украјину покреће огроман талас војних наруџби широм Европе.

Рајнметал се тада претвара у централног добављача европских армија, с рекордним приходима од више од 13 милијарди евра у 2024. и наруџбама које премашују капацитете постојећих погона.

Компанија данас производи читав спектар војне опреме — од тенкова Леопард 2 и новог модела КФ51 Пантер, до артиљеријских система, муниције и дигиталних борбених рјешења која укључују аутономне платформе и сензорске АИ системе.

Њихове фабрике у Њемачкој, Мађарској и Пољској већ раде у три смјене, док компанија улаже и у нове центре широм Европе.

Ширење у југоисточну Европу

Рајнметал је у протеклим мјесецима покренуо и снажну експанзију у југоисточној Европи.

У Румунији, компанија гради фабрику за производњу муниције и компоненти барута у оквиру заједничког пројекта с државним партнерима, вриједног више од 500 милиона евра.

Истовремено, у Бугарској је покренуто заједничко улагање с државном компанијом ВМЗ Сопот, за производњу граната калибра 155 mm и барута, вриједно отприлике милијарду еура.

Ове инвестиције имају јасан циљ: ојачати европску производњу оружја и муниције, смањити зависност о америчким добављачима и створити ефикасан одбрамбени ланац унутар ЕУ-а.

Европска "ратна економија" и нова реалност

Стратези ЕУ-а и НАТО-а све чешће говоре о "ратној економији", не као о војном конфликту, него као о систему у којем европске индустрије обнављају капацитете за брзу производњу војне опреме.

У том контексту, Рајнметал је постао штаб новог европског одбрамбеног система.

Његов значај превазилази војни сектор: ријеч је о компанији која директно утиче на технолошки развој, запошљавање и енергетску сигурност, јер многе компоненте користи и цивилна индустрија (аутомобилска и АИ технологија).

Рајнметал данас симболизује повратак Европе као самосталног произвођача војне моћи.

