Њемачки војни гигант ради у три смјене и шири се на Балкан

Њемачка корпорација Рајнметал АГ у посљедње три године постала је синоним за европску војну ренесансу. Док Европа интензивно јача своју одбрамбену индустрију, Рајнметал се профилисао као кључни играч у опскрби НАТО чланица модерним оружјем, муницијом и оклопним возилима.
Његов нагли успон чини га не само индустријским симболом њемачког "повратка снаге", већ и једним од највећих добитника новог геополитичког доба, пише БизнисИнфо.ба.
Компанија Рајнметал основана је почетком 20. вијека у Њемачкој, а дуги низ година била је позната по производњи оружја и артиљерије. Током Хладног рата играла је важну улогу у наоружавању Бундесвер, а након пада Берлинског зида фокус је пребацила на оклопна возила и муницију.
Прекретница долази након 2022. године, када руска инвазија на Украјину покреће огроман талас војних наруџби широм Европе.
Рајнметал се тада претвара у централног добављача европских армија, с рекордним приходима од више од 13 милијарди евра у 2024. и наруџбама које премашују капацитете постојећих погона.
Компанија данас производи читав спектар војне опреме — од тенкова Леопард 2 и новог модела КФ51 Пантер, до артиљеријских система, муниције и дигиталних борбених рјешења која укључују аутономне платформе и сензорске АИ системе.
Њихове фабрике у Њемачкој, Мађарској и Пољској већ раде у три смјене, док компанија улаже и у нове центре широм Европе.
Рајнметал је у протеклим мјесецима покренуо и снажну експанзију у југоисточној Европи.
У Румунији, компанија гради фабрику за производњу муниције и компоненти барута у оквиру заједничког пројекта с државним партнерима, вриједног више од 500 милиона евра.
Истовремено, у Бугарској је покренуто заједничко улагање с државном компанијом ВМЗ Сопот, за производњу граната калибра 155 mm и барута, вриједно отприлике милијарду еура.
Ове инвестиције имају јасан циљ: ојачати европску производњу оружја и муниције, смањити зависност о америчким добављачима и створити ефикасан одбрамбени ланац унутар ЕУ-а.
Стратези ЕУ-а и НАТО-а све чешће говоре о "ратној економији", не као о војном конфликту, него као о систему у којем европске индустрије обнављају капацитете за брзу производњу војне опреме.
У том контексту, Рајнметал је постао штаб новог европског одбрамбеног система.
Његов значај превазилази војни сектор: ријеч је о компанији која директно утиче на технолошки развој, запошљавање и енергетску сигурност, јер многе компоненте користи и цивилна индустрија (аутомобилска и АИ технологија).
Рајнметал данас симболизује повратак Европе као самосталног произвођача војне моћи.
