Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

Србија је током 2024. године извезла укупно 3.942 тоне жестоког алкохолног пића, укупне вредности 2,5 милијарди динара, што је око 21 милион евра, показују подаци званичне статистике.
Највише ракије Србија извози у сусједне земље - првенствено Хрватску, па Црну Гору и Босну и Херцеговину.
Укупно 851 тону "осталих алкохолних пића" у које спадају и воћне ракије (не рачунајући ракије од дестилације вина и комине грожђа) извезено је из Србије у Хрватску током 2024.
Ријеч је о укупној вриједности од 334,27 милиона динара. Годину дана прије, ова количина извезена у Хрватску била је готово упола мања и износила је 496 тона. Ипак, и ове и прошле године, посматрано по земљама, појединачно највећи извоз ових алкохолних пића био је - у Хрватску.
Републички завод за статистику доставио је порталу Н1 податке из области статистике спољне трговине према такозваном Хармонизованом систему (ХС) класификације робе у међународној трговини.
"Подаци се односе на пића, алкохолна добијена дестилацијом вина (коњак, армањак, бренди, грапа, ракија од дестилације вина и комине грожђа), као и остала алкохолна пића (арак, ракија од шљиве, крушке, трешње, вишње, уозо, калвадос, текила, остале ракије од дестилације воћа - искључујући ликере, безалкохолне мјешавине са пивом и неденатурисани етил алкохол за индустрију пића)", појашњавају у РЗС.
У првој групи - алкохолна пића добијена дестилацијом вина, лане су извезена у укупној количини од 961 тоне, у вриједности од 373,14 милиона динара. Међу тим пићима налазе се ракија од дестилације вина и комине грожђа. Највећи извоз забиљежен је опет - у Хрватску, 326 тона.
Слиједи 228 тона извезених у Црну Гору, па 146 тона извезених у Босну и Херцеговину.
У Шпанију извезено 96 тона, у Сјеверну Македонију 67 тона овог жестоког пића, док је у Бугарску извезено 27 тона. На списку су и Кина са 19 извезених тона и Швајцарска са 17 тона. У остале државе извоз се мјери једноцифреним бројевима - попут САД, гдје је извезено осам тона...
Друга група - такозвана "остала алкохолна пића", у које спадају ракије од дестилације воћа, биљежи значајно већи извоз - 2.981 тону у 2024. години, вриједну више од две милијарде динара (2.122.698.000 динара), што је око 18 милиона евра.
Највише је, као што смо већ навели, извезено у Хрватску (851 тону) у вредности 334,27 милиона динара. Слиједе Босна и Херцеговина са 389 тона, па Црна Гора са 348 тона.
У Њемачку је извезено 199 тона, у Словачку 136 тона, Словенију 130, Русију 124 тоне, у САД 122 тоне, Холандију 106 тона.
Испод 100 тона извезено је у: Бугарску 77 тона, Аустрију 54 тоне, Аустралију 52 тоне, Канаду 43 тоне, Грчку 32 тоне, Северну Македонију 30 тона.
Једноцифрен извоз воћних ракија биљежи се у Пољску - четири тоне, док смо у Летонију, Малту, Румунију, Данску, Албанију лане извезли по три тоне...
