Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

Извор:
Б92
23.11.2025
18:10
Према доступним информацијама, ријеч је о лимитираној серији, односно само 50 пари Луј Витон X Тимберланд чизама је направљено за продају.
Фарел Вилијамс, креативни директор Луј Витона, заиста је отишао корак даље када је ријеч о иновативним приступима модним трендовима.
Након што је његова "Лобстер" торба за мушкарце (торба у облику јастога) почетком јуна мјесеца ове године изазвала праву пометњу у круговима модних критичара, одлучио је да још једном одевном предмету да добро познати Луј Витон печат.
У сарадњи са брендом обуће "Тимберланд" осмислио је модел чизама који кошта 85.000 долара (око 74.000 евра) и красе га 18-каратни златни детаљи, пише wwd.cом
