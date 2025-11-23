Logo

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

23.11.2025

Према доступним информацијама, ријеч је о лимитираној серији, односно само 50 пари Луј Витон X Тимберланд чизама је направљено за продају.

Фарел Вилијамс, креативни директор Луј Витона, заиста је отишао корак даље када је ријеч о иновативним приступима модним трендовима.

Након што је његова "Лобстер" торба за мушкарце (торба у облику јастога) почетком јуна мјесеца ове године изазвала праву пометњу у круговима модних критичара, одлучио је да још једном одевном предмету да добро познати Луј Витон печат.

У сарадњи са брендом обуће "Тимберланд" осмислио је модел чизама који кошта 85.000 долара (око 74.000 евра) и красе га 18-каратни златни детаљи, пише wwd.cом

(б92)

